Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

AVC Asian Mens U-20: Lolos Perempatfinal, Tim Voli Putra Indonesia U-20 Ungkap Kunci Kemenangan atas Arab Saudi

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |14:00 WIB
AVC Asian Mens U-20: Lolos Perempatfinal, Tim Voli Putra Indonesia U-20 Ungkap Kunci Kemenangan atas Arab Saudi
Timnas voli putra Indonesia menang 3-0 atas Arab Saudi di AVC Asian Mens U-20 2024 (Foto: AVC)
A
A
A

TIMNAS voli putra Indonesia memastikan diri lolos ke babak perempatfinal AVC Asian Men's U-20 Volleyball Championship 2024. Mohammad Fahril dkk menang 3-0 atas Arab Saudi pada matchday kedua Grup A di Jawa Pos Arena Surabaya, Rabu 24 Juli 2024 malam WIB.

Hasil ini menjadi kemenangan kedua bagi tim tuan rumah di ajang AVC Asian Men's U-20 Volleyball Championship 2024. Kemenangan tersebut pun sudah cukup bagi Indonesia lolos ke perempatfinal setelah sehari sebelumnya juga mengalahkan Hong Kong dengan skor 3-0.

 

Sang kapten, Fahril pun membeberkan kunci kemenangan timnya atas Arab Saudi di match kedua Grup A. Ia mengatakan bahwa mereka sudah mempelajari permainan Arab Saudi dan strategi yang disiapkan berjalan lancar.

“Sebelum pertandingan ini, kami bersama tim pelatih sudah mempelajari rekaman permainan lawan. Salah satu yang kami perkuat adalah blok dan itu berhasil,” kata Fahril, dalam keterangan pers PBVSI, Kamis (25/7/2024).

Namun, kemenangan ini belum membuat sang pelatih, Li Qiujiang puas. Ia menilai anak asuhnya masih banyak yang harus melakukan perbaikan, terutama dalam hal servis.

"Tetap masih banyak yang harus diperbaiki. Terutama kesalahan di dalam servis," ujar Li.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/43/3180083/megawati_hangestri-5lYf_large.jpg
Segini Gaji Pevoli Megawati Hangestri yang Resmi Putus Kontrak dengan Klub Turki Manisa BBSK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/43/3179971/megawati_hangestri-XRgn_large.jpg
Megawati Hangestri Angkat Bicara soal Putus Kontrak dengan Manisa BBSK: Ini Permintaan Saya Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/43/3177486/saksikan_3rd_asian_youth_games_bahrain_2025_di_mnctv-bHUe_large.jpeg
Live MNCTV, Saksikan Tim Voli Indonesia Berjuang di 3rd Asian Youth Games Bahrain 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/43/3177408/berikut_lima_pevoli_indonesia_yang_cantiknya_kebangetan-Vm2v_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Pernah Dipacari Pesepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175183/farhan_halim-nukm_large.jpg
Resmi Gabung VC Nagano Tridents, Pevoli Bintang Indonesia Farhan Halim Kunjungi KBRI Tokyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/43/3170790/sabina_altynbekova-T6he_large.jpg
Kisah Sedih Pevoli Supercantik Sabina Altynbekova, Ngaku Sempat Diragukan di Awal Kariernya
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement