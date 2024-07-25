AVC Asian Mens U-20: Lolos Perempatfinal, Tim Voli Putra Indonesia U-20 Ungkap Kunci Kemenangan atas Arab Saudi

TIMNAS voli putra Indonesia memastikan diri lolos ke babak perempatfinal AVC Asian Men's U-20 Volleyball Championship 2024. Mohammad Fahril dkk menang 3-0 atas Arab Saudi pada matchday kedua Grup A di Jawa Pos Arena Surabaya, Rabu 24 Juli 2024 malam WIB.

Hasil ini menjadi kemenangan kedua bagi tim tuan rumah di ajang AVC Asian Men's U-20 Volleyball Championship 2024. Kemenangan tersebut pun sudah cukup bagi Indonesia lolos ke perempatfinal setelah sehari sebelumnya juga mengalahkan Hong Kong dengan skor 3-0.

Sang kapten, Fahril pun membeberkan kunci kemenangan timnya atas Arab Saudi di match kedua Grup A. Ia mengatakan bahwa mereka sudah mempelajari permainan Arab Saudi dan strategi yang disiapkan berjalan lancar.

“Sebelum pertandingan ini, kami bersama tim pelatih sudah mempelajari rekaman permainan lawan. Salah satu yang kami perkuat adalah blok dan itu berhasil,” kata Fahril, dalam keterangan pers PBVSI, Kamis (25/7/2024).

Namun, kemenangan ini belum membuat sang pelatih, Li Qiujiang puas. Ia menilai anak asuhnya masih banyak yang harus melakukan perbaikan, terutama dalam hal servis.

"Tetap masih banyak yang harus diperbaiki. Terutama kesalahan di dalam servis," ujar Li.