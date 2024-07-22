Jorge Lorenzo Enggak Kangen Balapan MotoGP tapi Rindu Menang dan Juara Dunia

JORGE Lorenzo mengaku tidak rindu dengan balapan MotoGP. Akan tetapi, ia sangat ingin merasakan kemenangan dan juara dunia lagi.

Lorenzo telah pensiun dari MotoGP pada 2019. Ia menutup kariernya setelah hampir dua dekade membalap di ajang Grand Prix sepeda motor.

Selama kariernya itu, bintang asal Spanyol tersebut lima kali menjadi juara dunia. Ia menyabet dua titel di kelas 250 cc pada 2006 dan 2007 saat bersaama Aprilia serta mengoleksi tiga gelar MotoGP pada 2010, 2012, dan 2015 ketika berseragam tim pabrikan Yamaha.

Setelah hampir lima tahun pensiun sebagai pembalap, Lorenzo tak jauh-jauh dari dunia balap motor. Kini Por Fuera bekerja sebagai pengamat dan komentator MotoGP untuk media televisi Spanyol, DAZN.

Kendati masih dekat dengan dunia balap, Lorenzo sama sekali tak merindukan balapan lagi. Namun, ia rindu dengan sensasi kemenangan dan juara yang dirasakannya karena itu memang menjadi tujuan utama ketika berkarier sebagai seorang pembalap.

“Rindu balapan motor, tidak. Menang naik motor ya! Saya sangat merindukan kemenangan. Tidak ada perasaan yang lebih baik,” kata Lorenzo dilansir dari Motosan, Senin (22/7/2024).

“Banyak pembalap menyukai balapan, saya menyukai perasaan yang Anda rasakan saat menang. Saya membalap untuk menjadi juara dunia dan saya melakukannya sebanyak lima kali,” tambah pria berusia 37 tahun itu.