Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jelang Olimpiade Paris 2024, Irwansyah Matangkan Strategi Permainan Jonatan Christie dan Anthony Ginting

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |09:43 WIB
Jelang Olimpiade Paris 2024, Irwansyah Matangkan Strategi Permainan Jonatan Christie dan Anthony Ginting
Dua tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)
A
A
A

CHAMBLY - Dua tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting tengah menjalani pemusatan latihan (TC) di Chambly, Prancis demi matangkan persiapan menghadapi Olimpiade Paris 2024. Saat ini, pelatih tunggal putra Indonesia, Irwansyah pun fokus memberikan latihan terkait strategi yang akan dimainkan Jonatan dan Anthony.

Sebagaimana diketahui, tim bulu tangkis Indonesia saat ini sedang menjalani TC di Chambly jelang Olimpiade Paris 2024. Sedikit berbeda dengan persiapan di Tanah Air, Irwansyah saat ini masuk ke periode persiapan spesifik lawan-lawan di fase grup Olimpiade Paris 2024.

Apalagi lawan-lawan yang dihadapi di Olimpiade Paris 2024 nanti sudah diketahui. Sehingga selain kondisi fisik dan teknik, aspek strategi menjadi hal yang sangat penting untuk dipersiapkan.

"Hari kedua ini di tunggal putra lebih banyak untuk bagaimana cara bermain. Karena lawan-lawan di grup sudah tahu jadi latihannya untuk persiapan menentukan strategi," ucap Irwansyah, dalam keterangan pers PBSI, Rabu (17/7/2024).

Irwansyah bersama Jonatan Christie

"Selain itu, kondisi fisik juga tidak boleh turun, harus stabil walau latihan teknik di sini diperbanyak," tambahnya.

"Memang program sudah berbeda dengan di pelatnas. Kalau di pelatnas fokus pada penguatan semua aspek, otot, fisik dan lain-lain, kalau sekarang sudah fokus ke cara bermain," jelas Irwansyah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement