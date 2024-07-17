Jelang Olimpiade Paris 2024, Irwansyah Matangkan Strategi Permainan Jonatan Christie dan Anthony Ginting

CHAMBLY - Dua tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting tengah menjalani pemusatan latihan (TC) di Chambly, Prancis demi matangkan persiapan menghadapi Olimpiade Paris 2024. Saat ini, pelatih tunggal putra Indonesia, Irwansyah pun fokus memberikan latihan terkait strategi yang akan dimainkan Jonatan dan Anthony.

Sebagaimana diketahui, tim bulu tangkis Indonesia saat ini sedang menjalani TC di Chambly jelang Olimpiade Paris 2024. Sedikit berbeda dengan persiapan di Tanah Air, Irwansyah saat ini masuk ke periode persiapan spesifik lawan-lawan di fase grup Olimpiade Paris 2024.

Apalagi lawan-lawan yang dihadapi di Olimpiade Paris 2024 nanti sudah diketahui. Sehingga selain kondisi fisik dan teknik, aspek strategi menjadi hal yang sangat penting untuk dipersiapkan.

"Hari kedua ini di tunggal putra lebih banyak untuk bagaimana cara bermain. Karena lawan-lawan di grup sudah tahu jadi latihannya untuk persiapan menentukan strategi," ucap Irwansyah, dalam keterangan pers PBSI, Rabu (17/7/2024).

"Selain itu, kondisi fisik juga tidak boleh turun, harus stabil walau latihan teknik di sini diperbanyak," tambahnya.

"Memang program sudah berbeda dengan di pelatnas. Kalau di pelatnas fokus pada penguatan semua aspek, otot, fisik dan lain-lain, kalau sekarang sudah fokus ke cara bermain," jelas Irwansyah.