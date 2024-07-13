PBSI Optimistis dengan Undian Tim Bulutangkis Indonesia di Paris 2024

KEPALA Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PP PBSI, Ricky Subagja, mengaku optimis dengan hasil undian Tim Bulutangkis Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Dia ingin para pemain menyiapkan diri lebih matang lagi agar siap menatap tantangan yang ada.

Undian fase grup cabang olahraga (cabor) bulutangkis Olimpiade Paris 2024 telah dilakukan pada hari ini, Jumat (12/7/2024) sore WIB di Kantor Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) di Kuala Lumpur, Malaysia. Hasilnya, mayoritas wakil Indonesia berada di grup yang cukup berat.

Di sektor tunggal putra, Jonatan Christie, yang berada di Grup L bersua dengan jagoan India, Lakhsya Sen, pemain kejutan Tokyo 2020 asal Guatemala, Kevin Cordon dan Julien Carraggi dari Belgia. Sementara Ginting tergabung di Grup H dengan bintang tuan rumah Prancis, Toma Junior Popov dan Howard Shiu dari Amerika Serikat.

Grup terberat bisa dibilang didapat oleh ganda putri, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Mereka berhadapan dengan unggulan pertama asal China, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan, duet ranking enam dunia dari Jepang, Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara dan pasangan andalan Malaysia, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan, di Grup A.

Pasangan ganda campuran, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, juga akan bersua dengan duet nomor satu dunia, Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong, di Grup A. Selain itu, mereka bentrok dengan wakil Korea Selatan yang sedang naik daun, Kim Won Ho/Jeong Na Eun, dan utusan tuan rumah, Thom Gicquel/Delphine Delrue.

Di atas kertas, hanya bintang tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, yang memperoleh grup mudah. Dia berada di Grup G bersama Polina Buhrova (Ukraina) dan Tereza Svabikova (Ceko).

Ricky pun mengungkapkan bahwa hasil undian tersebut harus disikapi dengan optimis. Dia ingin para wakil Indonesia mempersiapkan diri dengan lebih matang lagi.

“Memang tidak ada lawan yang mudah di Olimpiade. Semua lawan sama beratnya dan pasti semua akan melakukan yang terbaik untuk hasil yang terbaik juga,” kata Ricky dilansir dari rilis PBSI, Jumat (12/7/2024).

“Hasil undian ini harus disikapi dengan optimisme dan kesiapan yang lebih lagi,” tambahnya.