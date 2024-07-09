Indonesia Open 2024 Siap Digelar, Turnamen Golf dengan Total Hadiah Rp8,15 Miliar

TURNAMEN golf bergengsing, Indonesia Open 2024 siap digelar di Damai Indah Golf Course, Jakarta, pada 29 Agustus sampai dengan 1 September. Ajang itu memperebutkan total hadiah mencapai miliaran rupiah.

Indonesia Open 2024 kembali mendapatkan sponsor utama yakni Bank Mandiri. Jadi, perbankan itu sudah kali ketiga mendukung Indonesia Open dan disiapkan total hadiah sebesar US$ 500.000 atau sekitar Rp8,15 miliar.

Ketua Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia (PB PGI) Japto Soerjosoemarno mengatakan turnamen Indonesia Open 2024 sebagai wadah para pegolf mengaplikasikan kemampuan setelah berlatih. Para peserta yang tampil pun diharapkan bisa memaksimalkan diri di ajang tersebut.

"Ajang ini untuk memberikan pegolf amatir dan pro untuk belajar dan meningkatkan prestasi," kata Japto di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Sementara itu, Presiden Direktur Damai Indah Golf Budiarsa Sastrawinata mengatakan pihaknya akan menyiapkan lapangan untuk ajang itu dengan sebaik mungkin. Hal tersebut agar pelaksanaan Indonesia Open 2024 berlangsung dengan baik.

"Lapangan PIK (Pantai Indah Kapuk) kami adalah tempat yang sempurna untuk turnamen sebesar ini. Klub kami akan bekerja keras memastikan terciptanya event terbaik di turnamen golf tahun ini," ujarnya.