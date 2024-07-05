MST Golf Resmikan Gerai Premium Pertama di Indonesia, Tawarkan Koleksi Ternama!

JAKARTA - MST Golf Indonesia, perusahaan joint venture antara MST Golf Group Berhad dengan Erajaya Active Lifestyle, meresmikan gerai ritel golf premium pertamanya di Indonesia. Lokasinya berada di Mall Pacific Place, kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

Peresmian MST Golf Premium menandai pembukaan gerai keempat MST Golf sejak kehadirannya di Indonesia. Gerai ini menawarkan pengalaman berbelanja berbagai kebutuhan golf seperti peralatan, pakaian, sepatu, dan aksesoris lainnya dari 59 merek golf ternama di seluruh dunia.

Mengusung konsep ritel golf premium, gerai pertama MST Golf Premium di Indonesia memiliki luas 588-meter persegi yang menawarkan merek golf kelas atas, seperti HONMA, Majesty dan GIll, serta merek golf terkenal lainnya seperti TaylorMade, Yamaha, dan GFORE. Selain itu, MST Golf Premium juga memperkenalkan merek pakaian golf premium seperti Malbon, Manors, dan Students.

Djohan Sutanto, CEO Erajaya Active Lifestyle, mengatakan, MST Golf Premium menyajikan pengalaman berbelanja perlengkapan golf yang berbeda untuk para pecinta golf. Sebab, merek-merek yang dihadirkan adalah yang berkelas dunia.

"Pembukaan gerai MST Golf Premium pertama sejalan dengan visi kami untuk memberikan yang terbaik dalam segala hal dan menegaskan komitmen kami untuk menawarkan pengalaman berbelanja kebutuhan golf kelas dunia kepada para penggemar golf,” kata Djohan dalam acara peresmian gerai yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (5/7/2024).

“Toko konsep ritel golf premium ini akan memperkuat kehadiran kami di Indonesia, menarik minat pembeli kelas atas yang ingin meningkatkan permainan golf dan fashion mereka dengan merek golf ternama di dunia. Pembukaan gerai MST Golf Premium di Pacific Place Mall semakin memperkuat posisi kami di pasar dan akan memberikan para pegolf pengalaman belanja, belajar, dan bermain golf yang lengkap,” tambahnya.