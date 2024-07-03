Resmi! Alex Rins Digantikan Remy Gardner di MotoGP Jerman 2024, Gara-Gara Patah Tangan Kanan dan Kaki Kiri

ALEX Rins resmi digantikan Remy Gardner di MotoGP Jerman 2024. Dengan begitu, pembaalap World Super Bike (WSBK), Remy Gardner, akan turun sebagai pembalap Yamaha Monster Energy di balapan mendatang.

Diketahui, Alex Rins dipastikan tidak akan tampil di MotoGP Jerman yang berlangsung di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Jerman, pada Minggu 7 Juli 2024. Pembalap asal Spanyol itu diketahui sedang menjalani pemulihan cedera akibat terjatuh di MotoGP Belanda 2024.

Saat itu, Alex Rins terlempar dari motor Yamaha M-1 miliknya kemudian mengalami patah tulang kecil di tangan kanan dan kaki kirinya. Akibatnya, Rins harus menjalani operasi dan absen dari MotoGP Jerman 2024.

Kini, peran Rins akan digantikan pembalap GRT Yamaha di WSBK, Remy Gardner. Ini merupakan penampilan pertama pembalap asal Australia itu di MotoGP sejak membela KTM Tech3 pada 2022.

“BREAKING NEWS! Remy Gardner akan menggantikan Alex Rins di MotoGP Jerman,” tulis keterangan akun Instagram resmi MotoGP (@motogp), dikutip pada Rabu (3/7/2024).