Dokter PBSI Ungkap Cara Jaga Kebugaran Tubuh Para Wakil Tim Merah-Putih di Indonesia Open 2024

INDONESIA Open 2024 telah bergulir di Istora Senayan, Jakarta, sejak 4 Juni kemarin hingga 9 Juni mendatang yang tentu akan menguras tenaga para pemain yang tampil, tak terkecuali para wakil Tim Merah-Putih. Dokter PBSI, dr. Tjahyadi Soegiono, pun mengungkapkan cara yang dilakukannya untuk menjaga kebugaran tubuh para penggawa Tanah Air yang mentas.

Sebanyak 19 wakil Indonesia tampil di Indonesia Open 2024. Aksi-aksi luar biasa dari para pebulutangkis kelas dunia dipastikan bakal tersaji di hadapan ribuan penonton yang hadir di Istora Senayan.

Pasalnya, turnamen ini berlevel Super 1000 sehingga para pemain papan atas wajib akan mentas di Indonesia Open 2024. Alhasil, pertandingan seru yang tersaji sejak babak awal dipastikan akan menguras stamina dan kebugaran atlet di arena pertandingan.

Oleh karena itu, dr. Tjahyadi memberikan saran-saran kepada para atletnya agar kebugaran tubuh mereka tetap terjaga. Salah satu hal yang paling penting menurutnya adalah mereka harus mengonsumsi air mineral dengan kandungar mineral yang berkualitas.

“Para atlet sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi air mineral dengan kandungan mineral yang berkualitas, sehingga akan sangat berkontribusi pada kesehatan kardiovaskular serta kinerja otot selama aktivitas fisik yang memerlukan intensitas tinggi. Air mineral dengan mineral berkualitas selain dapat mengganti cairan tubuh yang hilang, juga paling penting fungsinya untuk membantu menggantikan mineral tentunya,” kata dr. Tjahyadi dalam rilis yang diterima MNC Portal Indonesia, Rabu (5/6/2024).

Menurut dr. Tjahyadi, air dengan kandungan mineral yang berkualitas sangat berperan penting dalam menjaga kebugaran atlet mengingat mineral sangat diperlukan untuk meningkatkan performa atlet dalam berlatih maupun bertanding. Kekurangan mineral dipastikan akan menurunkan performa dan menyulitkan atlet untuk rekondisi (recovery) fisiknya.