Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Lupakan Kegagalan Lolos ke Olimpiade Paris 2024, Kini Bidik BWF World Tour Finals 2024

JAKARTA – Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, sudah melupakan kegagalan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Kini, Dejan/Gloria punya target lain, yakni membidik tiket BWF World Tour Finals 2024.

Dejan/Gloria tak menyangkal memiliki rasa kekecewaan usai gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Mereka nyaris lolos setelah sempat bersaing sengit dengan rekan sendiri Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari hingga detik-detik akhir.

Kini, Dejan/Gloria membidik target baru untuk bisa lolos ke ajang BWF World Tour Finals 2024. Terlebih, pada update ranking road to BWF World Tour Finals 2024, Dejan/Gloria masih bertengger di peringkat pertama.

"Memang ada rasa kecewa (gagal lolos Olimpiade), tidak bisa dimungkiri dari tim dan pelatih dan ada impact-nya ke diri kita waktu itu," kata Dejan usai berlaga di babak pertama Indonesia Open 2024, di Istora Senayan, Selasa 4 Juni 2024.

"Kita sempat ngobrol sama pelatih dan tim, bagaimana kita ke depannya, kita mau seperti apa. Kita punya komitmen dan mencari prestasi, dan itu adalah kembali dari awal, kalau kita kembali mencari prestasi," lanjut Dejan.

"Target terdekat tahun ini mungkin ke World Tour Finals, karena sejak saya berpasangan dengan Dejan kita belum pernah (lolos). Jadi untuk target besar selanjutnya adalah World Tour Finals," jelas Gloria.