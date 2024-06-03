Update Daftar Wakil Indonesia di Australia Open 2024, Sejumlah Pemain Mundur!

Anthony Sinisuka Ginting akan tetap mewakili Indonesia di Australia Open 2024 (Foto: PBSI)

BERIKUT update daftar wakil Indonesia di turnamen Australia Open 2024. Sejumlah pemain yang awalnya terdaftar, memilih mundur!

Per 1 Juni 2024, Indonesia tersisa 11 wakil. Pada awalnya, sebanyak 20 wakil dikirim untuk mentas pada ajang yang berlangsung 11-16 Juni 2024 itu. Namun, hingga 1 Juni, tercatat sembilan waki ditarik.

Sejauh ini, tunggal putra masih full team dengan memiliki empat wakil. Jumlah tersebut termasuk Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting yang masih ada dalam daftar pemain.

Lalu tunggal putri, Indonesia menarik Gregoria Mariska Tunjung. Sedangkan di ganda putra, semua pemain di bawah naungan pelatnas PBSI ditarik mundur.

Mereka adalah tiga pasangan yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, dan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri. Sementara masih ada satu wakil tersisa di ganda putra yakni Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Sedangkan ganda putri yang mundur adalah Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Sementara Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto dan Rachel Allessya Rose/Meliysa Trias Puspitasari sudah ditarik dari jauh-jauh hari.