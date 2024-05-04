Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Daftar Pemain di Australia Open 2024: Indonesia Kirim Kekuatan Penuh, Pramudya Kusumawardana Main 2 Nomor dengan Bendera Australia!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 04 Mei 2024 |08:51 WIB
Daftar Pemain di Australia Open 2024: Indonesia Kirim Kekuatan Penuh, Pramudya Kusumawardana Main 2 Nomor dengan Bendera Australia!
Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

DAFTAR pemain di Australia Open 2024 sudah dirilis Federasi Bulutangkis Dunia (BWF). Indonesia pun mengirim kekuatan penuh dengan menyertakan nama Jonatan Christie hingga Gregoria Mariska Tunjung.

Tak hanya wakil Indonesia, ada yang juga menarik dalam daftar tersebut. Ada Pramudya Kusumawardana yang akhir tahun lalu memutuskan mundur dari pelatnas PBSI.

Pramudya Kusumawardana

Setelah pindah ke Negeri Kanguru, Pramudya kini kembali terjun ke bulu tangkis, namun dengan bendera Australia. Pramudya pun terdaftar dalam dua nomor, yakni ganda putra dan ganda campuran.

Pada sektor ganda putra, Pramudya akan berpasangan dengan Andika Ramadianysah. Lalu, di ganda campuran, dia berpartner dengan Nozomi Shimizu.

Pada dua nomor tersebut, Pramudya langsung masuk dalam daftar babak utama. Di ganda putra, ia menempati urutan 12, sedangkan di ganda campuran berada di posisi ke-25.

BWF sendiri merilis daftar pemain yang akan mentas di Australia Open 2024 pada Jumat 3 Mei 2024. Indonesia mendaftarkan total 20 pemain dengan masing-masing sektor ada empat wakil.

Kekuatan utama Indonesia di setiap sektor didaftarkan di ajang ini. Tunggal putra ada Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, Chico Aura Dwi Wardoyo, dan Alwi Farhan. Tunggal putri ada Gregoria Mariska Tunjung, Putri Kusuma Wardani, Ester Nurumi Tri Wardoyo, dan Komang Ayu Cahya Dewi.

Sektor ganda putra yang didaftarkan adalah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Lalu, di ganda putri, ada Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto, dan Rachel Allessya Rose/Meliysa Trias Puspitasari.

Halaman:
1 2
