Shopee Sukses Dongkrak Brand Lokal, 26 Juta Produk Lokal Diekspor ke Berbagai Negara

Jakarta - Konsistensi Shopee mendukung UMKM dan brand Lokal dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya menciptakan berbagai inisiatif dan program demi menghadirkan lebih banyak peluang baru guna mendongkrak bisnis UMKM dan brand Lokal.

Mendorong UMKM dan brand lokal agar terus bertransformasi memperkuat eksistensi, serta mampu beradaptasi memaksimalkan keberadaan teknologi dan fitur elemen interaksi guna menjawab kebutuhan konsumen yang terus berkembang.

Hal ini selaras dengan misi Shopee untuk senantiasa meningkatkan kualitas hidup seluruh pengguna melalui pengalaman belanja online terbaik dan interaktif. Tak hanya berjaya di negeri sendiri, produk-produk UMKM dan brand lokal kini sukses berdaya saing global melalui Program Ekspor Shopee yang berhasil membuka jalan bagi lebih dari 26 juta produk lokal untuk diekspor ke berbagai negara di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Amerika Latin.

Monica Vionna, Director of Marketing Growth Shopee Indonesia, mengatakan, sepanjang beroperasi di Indonesia, Shopee berupaya mewujudkan komitmennya dalam berperan aktif mendorong roda perekonomian Indonesia. Sejumlah inovasi berkelanjutan yang dihadirkan telah berkontribusi membantu para UMKM dan brand lokal untuk berkembang hingga mencapai potensi pertumbuhan bisnis yang maksimal.

"Kini, kita dapat menyaksikan bagaimana pencapaian positif performa bisnis para pelaku usaha lokal dan sejalan dengan meningkatnya antusiasme dan permintaan pengguna terhadap produk tanah air. Tentunya, pencapaian luar biasa ini tidak terlepas dari dukungan dan sinergi seluruh ekosistem Shopee yang terus menciptakan dampak positif yang luas,” kata Moinca.