Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Menangi Arcade Aces Arena Season 2, Eru dan Kaktus Dapat Slot Kualifikasi EVO Las Vegas 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |23:13 WIB
Menangi Arcade Aces Arena Season 2, Eru dan Kaktus Dapat Slot Kualifikasi EVO Las Vegas 2024
Eru dan Kaktus berhasil memenangkan Arcade Ace Arena Season 2 (Foto: ist)
A
A
A

ERU dan Kaktus berhasil memenangkan Arcade Aces Arena Season 2 sehingga membuat mereka berhak dapat slot kualifikasi EVO Las Vegas 2024. Turnamen eSports tersebut digelar oleh Arcade Aces.

Arcade Aces merupakan sebuah tim esports yang berfokus di fighting games. Sejauh ini Arcade Aces fokus kepada scene Street Fighter 6, tapi mereka juga tidak menutup kemungkinan untuk melebarkan sayap ke game fighting seperti Tekken 8.

Arcade Aces Arena Season 2 diadakan di Point Arena Jakarta. Dengan game fighting yang dipertandingkan adalah Street Fighter 6 dan Tekken 8.

Eru berhasil mengalahkan Vrush untuk di kategori game Street Fighter 6. Sedangkan di Tekken 8, Kaktus berhasil menyudahi perlawanan Kashikat.

Keduanya mengamankan 1 tiket menuju kualifikasi Evolution Championship Series 2024 yang akan diadakan di Las Vegas pada tanggal 19-21 Juli 2024 dan mempunyai prize pool dengan total 3,8 miliar rupiah.

Eru mengaku turnamen ini sangat seru dan mempunyai produksi yang bagus. Dia berharap semakin banyak orang buat memainkan game fighting.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174080/empat_seniman_lokal_dilibatkan_untuk_memeriahkan_ffws_global_finals_2025_di_jakarta-z4S0_large.jpeg
Pemerintah Dukung FFWS Global Finals 2025 Jakarta, Libatkan 4 Seniman Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/43/3171758/tim_esport_indonesia_siap_tempur_di_final_ffws_sea_2025_fall_thailand-pO6M_large.jpg
Kemenpora dan PB ESI Lepas 4 Tim Esports Indonesia ke Final FFWS SEA 2025 di Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/43/3147801/onic_berhasil_juara_mpl_id_season_15-5dJe_large.jpeg
ONIC Juara MPL ID Season 15 Usai Hajar RRQ Hoshi 4-3, Landak Kuning Ukir Sejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/43/3145160/pubg_mobile_manjakan_pemainnya_dengan_kolaborasi_unik-prMg_large.jpg
Setelah Attack on Titan, PUBG Mobile Manjakan Pemainnya dengan Kolaborasi Unik Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/43/3138563/honor_of_kings_gelar_turnamen_komunitas_di_lima_kota-Xh7y_large.jpg
Honor of Kings Gelar Turnamen Komunitas di 5 Kota, Catat Lokasi dan Tanggalnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/43/3136517/game_esports_tak_lagi_sekadar_hobi-42Ii_large.jpg
Ketika Esports Bukan Lagi Sekadar Hobi: MLBB Ubah Wajah Karier Anak Muda
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement