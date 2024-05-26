Menangi Arcade Aces Arena Season 2, Eru dan Kaktus Dapat Slot Kualifikasi EVO Las Vegas 2024

ERU dan Kaktus berhasil memenangkan Arcade Aces Arena Season 2 sehingga membuat mereka berhak dapat slot kualifikasi EVO Las Vegas 2024. Turnamen eSports tersebut digelar oleh Arcade Aces.

Arcade Aces merupakan sebuah tim esports yang berfokus di fighting games. Sejauh ini Arcade Aces fokus kepada scene Street Fighter 6, tapi mereka juga tidak menutup kemungkinan untuk melebarkan sayap ke game fighting seperti Tekken 8.

Arcade Aces Arena Season 2 diadakan di Point Arena Jakarta. Dengan game fighting yang dipertandingkan adalah Street Fighter 6 dan Tekken 8.

Eru berhasil mengalahkan Vrush untuk di kategori game Street Fighter 6. Sedangkan di Tekken 8, Kaktus berhasil menyudahi perlawanan Kashikat.

Keduanya mengamankan 1 tiket menuju kualifikasi Evolution Championship Series 2024 yang akan diadakan di Las Vegas pada tanggal 19-21 Juli 2024 dan mempunyai prize pool dengan total 3,8 miliar rupiah.

Eru mengaku turnamen ini sangat seru dan mempunyai produksi yang bagus. Dia berharap semakin banyak orang buat memainkan game fighting.