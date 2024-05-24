Advertisement
MOTOGP

Kata-Kata Menyentuh Marc Marquez kepada Aleix Espargaro yang Putuskan Pensiun Usai MotoGP 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |15:10 WIB
Kata-Kata Menyentuh Marc Marquez kepada Aleix Espargaro yang Putuskan Pensiun Usai MotoGP 2024
Aleix Espargaro dan Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

PEMBALAP Gresini Ducati, Marc Marquez, memberi kata-kata menyentuh kepada Aleix Espargaro yang putuskan pensiun dari MotoGP 2024. Marquez memberi apresiasi tinggi kepada Espargaro atas segala kiprahnya selama di dunia balap.

Sebagaimana diketahui, Espargaro telah memutuskan untuk pensiun usai MotoGP 2024. Tentu saja, ini menjadi kabar yang cukup mengejutkan, mengingat dia merupakan pembalap yang sangat berpengalaman.

Marc Marquez

Tapi di sisi lain, keputusan kakak dari Pol Espargaro untuk gantung helm ini juga tidak mengherankan. Pasalnya, Espargaro saat ini berusia 34 tahun. Dia menjadi pembalap tertua di grid pada kompetisi balap musim ini.

Marquez mengakui Espargaro adalah pembalap veteran yang layak diberikan apresiasi. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- merasa keputusan untuk pensiun merupakan keputusan yang sulit bagi pembalap karena harus meninggalkan semua rutinitas yang telah dijalani selama ini.

“Bagi saya, dia adalah veteran di kategori tersebut. Saya pikir sekarang giliran saya untuk memenangkan penghargaan ini, tapi yang jelas saya mengucapkan selamat kepadanya atas karier olahraganya,” kata Marquez, seperti dilansir dari Motosan, Jumat (24/5/2024).

“Karena ini adalah karier olahraga yang akan menonjolkan kemampuannya untuk menderita dan menanggung penderitaan,” lanjutnya.

“Dia melihat dirinya berada di rumah tanpa motor, dia melihat dirinya menggantikan pembalap, dia melihat dirinya mengembangkan proyek, dan dia melihat dirinya menang,” jelas Marc Marquez.

