Jaring Atlet Muda Berbakat, Carabao Junior Open Siap Digelar di 8 Kota, Buruan Daftar!

Carabao Junior Open akan di gelar pada Mei hingga Desember 2024 di 8 Kota (Foto: Dok Carabao)

JAKARTA-Turnamen biliar junior terbesar di Indonesia, Carabao Junior Open (8 Seri), akan digelar pada Mei hingga Desember 2024. Turnamen ini memberikan kesempatan bagi para pemain untuk mengasah bakat dan bersaing memperebutkan hadiah menarik.

Turnamen ini akan diadakan di delapan kota di Indonesia, yaitu Kota Batu, Surabaya, Bandung, Medan, Jakarta, Tangerang, Palembang, dan Balikpapan.

Carabao Junior Open (8 Seri) terbuka untuk pemain junior berusia maksimal 18 tahun. Turnamen ini akan menggunakan format Nine Ball, salah satu disiplin biliar paling populer di dunia.

“Kami sangat senang dapat menyelenggarakan Carabao Junior Open (8 Seri) di tahun 2024,” kata Hendra Kurniawan, Ketua Pelaksana Carabao Billiards Indonesia.

Menurutnya turnamen ini merupakan kesempatan bagi para pemain junior untuk menunjukkan bakat mereka dan bersaing dengan yang terbaik di Indonesia.