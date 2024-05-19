Cerita Pitha Haningtyas Mentari 7 Tahun Berpasangan dengan Rinov Rivaldy, Akui Komunikasi Jadi Tantangan

PASANGAN Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari menjadi salah satu perwakilan Indonesia dari cabang olahraga bulu tangkis yang akan tampil ajang Olimpiade Paris 2024. Ini akan menjadi penampilan perdana mereka di ajang Olimpiade dan pencapaian tertinggi selama berpasangan hampir tujuh tahun.

Menjadi rekan duet sejak 2017, perjalanan yang dilalui Rinov/Pitha terbilang tidak mudah. Siapa yang menyangka berpasangan secara mendadak sejak tujuh tahun lalu, duet berjuluk Ripith ini masih bertahan hingga saat ini. Dengan status juara dunia pada 2017, mereka memang sukses menghasilkan sejumlah prestasi.

Sebut saja seperti juara Indonesia Masters Super 100 di Bangka Belitung pada 2018, Spain Masters 2021, dan terakhir juara lagi di Spain Masters pada 2024. Saat ini mereka menjadi garda terdepan bagi ganda campuran Indonesia di usia yang cukup muda. Pitha menceritakan bagaimana perjalanan panjang yang dilaluinya bersama Rinov sebagai rekan ganda campuran.

“Sebenarnya tantangan kami kayaknya kurang lebih sama kayak pasangan-pasangan lainnya. Saya yakinlah semua pasangan enggak ada yang bener-bener komunikasinya bagus 100%. Tapi kami makin ke sini makin belajar saja kami bisa terima dan bisa mengerti apa kurangnya, apa lebihnya dan harus bagaimana,” ucap Tari dalam wawancara eksklusif bersama MNC Portal Indonesia (MPI).

“Kalau ditanya struggle-nya kayaknya enggak perlu saya ceritakan orang luar pun sebenarnya tahu kan. Dari hal kecil di dalam lapangan bahkan di luar lapangan kayaknya saya rasa banyak orang yang tahu akan hal itu, karena kami lumayan terekspos. Jadi paling sejauh ini yang kami usahakan adalah bisa saling mengerti dan komunikasinya menjadi lebih baik,” lanjut perempuan yang akrab disapa Tari itu.

“Kami juga semakin tahu tugasnya di dalam lapangan tuh apa. Mungkin kalau dulu bahkan sampai sekarang pun saya bisa mengakui ego saya dan ego Rinov bisa sama-sama tinggi gitu. Tapi di satu sisi kami bisa sama-sama tahu kapan harus mengalah, kapan harus menurunkan ego,” sambung pemain berusia 24 tahun itu.

Tari memang tidak menyangkal komunikasi menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mereka berduet selama tujuh tahun. Tetapi, keduanya sama-sama berusaha untuk bisa menemukan solusi terbaik. Hingga di titik ini, ia merasa apa yang sudah diusahakan bersama dalam hal komunikasi adalah lebih dari cukup.

“Saya sih jujur sudah merasa cukup ya. Cukup dengan komunikasi kami yang seperti saat ini. Saya sudah merasa bersyukur dan saya enggak minta lebih dia harus kayak begini atau harus kayak begitu. Komunikasi yang kami jalani dengan komunikasi pasangan lain jalani itu kan enggak akan sama,” ucap pemain asal Jakarta tersebut.

“Kami juga enggak bisa mengikuti idealnya orang-orang di luar kalau pasangan harusnya kayak begini. Tetap yang jalani saya dan Rinov. Dia sudah lebih dari cukuplah buat saya, apalagi dengan yang dia kasih, ya maksudnya effort-nya dan semuanya gitu dia sudah usahakan semuanya,” tutur pemain jebolan PB Jaya Raya tersebut.

“Versi komunikasi kami itu simple is important. Jadi kami cari yang lebih simpel, kami enggak usah bertele-tele, to the point gitu. Ya lu maunya ini, ya sudah ini. Gue maunya ini, ya sudah ini. Kami sudah berkomitmen bahwa ya memang itu yang kami jalani. Jadi dengan bahasa, sikap dan perilaku yang kami sudah setujui,” jelasnya.