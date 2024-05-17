Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Ribka Sugiarto, Pebulutangkis Cantik Indonesia Ini Sering Dikira Anak Legenda Bulutangkis Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |02:02 WIB
Kisah Ribka Sugiarto, Pebulutangkis Cantik Indonesia Ini Sering Dikira Anak Legenda Bulutangkis Indonesia
A
A
A

KISAH Ribka Sugiarto, pebulutangkis cantik Indonesia yang sering dikira anak legenda bulutangkis Indonesia, Icuk Sugiarto akan diulas oleh okezone.

Seperti diketahui, nama pebulutangkis ganda putri Indonesia, Ribka Sugiarto akhir-akhir tengah menjadi perbincangan hangat. Ribka baru saja memutuskan untuk mundur dari Pelatnas PBSI Cipayung sekaligus pensiun dari bulutangkis.

Kabar mundurnya Ribka dari Pelatnas PBSI sebelumnya sempat ramai di media sosial. Tak sedikit juga yang menyayangkan keputusan pemain jebolan PB Djarum tersebut.

Kini, pensiunnya Ribka tentu akan membuat Lanny Tria Mayasari kehilangan tandemnya. Padahal, pasangan Lanny/Ribka tengah berada pada performa yang baik. Salah satunya adalah di ajang Piala Uber 2024 dimana mereka berhasil membawa tim Indonesia menjadi runner-up.

Terlepas dari kabar rencana mundurnya Ribka Sugiarto dari Pelatnas PBSI Cipayung, rupanya juara dunia junior 2018 itu memiliki beragam kisah unik. Salah satunya adalah ia kerap kali dikira merupakan anak dari legenda bulutangkis tanah air, Icuk Sugiarto.

Anggapan ini muncul karena nama belakang Ribka sama persis dengan Icuk, yakni Sugiarto. Padahal Ribka tidak memiliki hubungan darah apapun dengan pebulutangkis juara dunia tahun 1983 itu.

Halaman:
1 2
