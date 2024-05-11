Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Sprint Race MotoGP Prancis 2024: Jorge Martin Menang, Marc Marquez Finis Kedua Berkat Start Apik

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |20:24 WIB
Hasil Sprint Race MotoGP Prancis 2024: Jorge Martin Menang, Marc Marquez Finis Kedua Berkat Start Apik
Jorge Martin memenangi Sprint Race MotoGP Prancis 2024 (Foto: Reuters/Gonzalo Fuentes)
A
A
A

LE MANS – Hasil Sprint Race MotoGP Prancis 2024 sudah diketahui, Sabtu (11/5/2024) malam WIB. Jorge Martin menjadi pemenang di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis, setelah 13 putaran!

Marc Marquez menyusul di tempat kedua. Maverick Vinales melengkapi podium Sprint Race MotoGP Prancis 2024 di urutan tiga.

Start Sprint Race MotoGP Prancis 2024 (Foto: Reuters/Gonzalo Fuentes)

Jalannya Sprint Race

Start balapan berjalan mulus. Jorge Martin yang memulai dari posisi terdepan berhasil bertahan. Ia disusul oleh Marco Bezzecchi yang menyalip Francesco Bagnaia. Lalu, Marc Marquez melakoni permulaan bagus dan melompat ke urutan enam dari start 13.

Memasuki putaran kedua, Marquez merebut posisi empat dari Maverick Vinales. Martin masih memimpin di depan, tetapi Bagnaia yang memulai dari posisi dua, terlempar ke 15!

Sang juara dunia tampak mengalami masalah dan harus mundur dari sesi ini di putaran ketiga. Di depan, Bezzecchi terus mengejar Martin dengan agresif memasuki putaran empat. Aleix Espargaro dikenai hukuman long lap sehingga posisi tiga dikuasai Marquez.

Posisi terdepan tidak berubah memasuki pertengahan Sprint Race. Martin memimpin hingga 1 detik dari Bezzecchi di posisi dua. Marquez juga cukup nyaman di urutan tiga dengan gap 1,2 detik dari Vinales.

Perlahan-lahan, Marquez memangkas jarak dengan Bezzecchi memasuki putaran kesembilan dari 13. Sementara, jaraknya dengan Vinales di posisi empat justru terentang menjadi 2 detik!

