Klik di Sini! Link Live Streaming Indonesia vs Korsel di Semifinal Piala Uber 2024

LINK live streaming Indonesia vs Korea Selatan (Korsel) di semifinal Piala Uber 2024 klik di sini! Laga Indonesia vs Korsel di semifinal Piala Uber 2024 dilangsungkan di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Sabtu (4/5/2024) mulai pukul 08.30 WIB.

Ini merupakan pertama kalinya dalam 14 tahun terakhir, Indonesia Tampil di semifinal Piala Uber. Hebatnya, Indonesia lolos ke semifinal setelah menumbangkan momok mereka, Thailand, dengan skor meyakinkan 3-0.

(Gregoria Mariska masih jadi andalan tim uber Indonesia. (Foto: Humas PP PBSI)

Di laga hari ini, Indonesia menurunkan seluruh pemain terbaiknya. Di tunggal pertama Gregoria Mariska dihadapkan dengan Sim Yu-jin.

Peluang Gregoria memenangkan pertandingan sangat besar karena tunggal pertama mereka, An Se-young, absen karena tak dallam kondisi bugar. Sejauh ini, Gregoria unggul head-to-head atas Sim Yu-jin dengan skor 3-1.

Harapannya, Gregoria dapat membuka keunggulan Indonesia di laga ini. Lanjut ke Nomor ganda putri ada Apriyani Rahayu/Siti Fadia yang bersua Baek Ha-na/Lee So-hee. Secara rekor pertemuan, Apriyani/Siti Fadia kalah 1-3.

Modal kemenagan atas Baek Ha-na/Lee So-hee diharapkan berujung kemenangan bagi wakil Indonesia. Kemudian di pertandingan ketiga ada Ester Nurumi yang dipertemukan dengan Kim Ga-ram.