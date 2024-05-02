Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil Playoff NBA 2023-2024 Hari Ini: Boston Celtics ke Semifinal, Dallas Mavericks Kalahkan LA Clippers

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |17:39 WIB
Hasil Playoff NBA 2023-2024 Hari Ini: Boston Celtics ke Semifinal, Dallas Mavericks Kalahkan LA Clippers
Kalahkan LA Clippers, Dallas Mavericks unggul 3-2. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL playoff NBA 2023-2024 hari ini, Kamis (2/5/2024) menyajikan dua pertandingan menarik. Seperti halnya Boston Celtics yang menang atas Miami Heat dan Dallas Mavericks yang sukses menumbangkan Los Angeles (LA) Clippers.

Pertama mari bahas kemenangan Celtis. Tampil di depan publik sendiri di TD Garden dalam Game 5 ini, Celtics tampil dominan sejak awal melawan Heat sehingga mampu unggul 41-23 di kuarter pertama. Pertandingan berjalan lebih alot di kuarter kedua, tetapi tim tuan rumah masih bisa memperlebar jarak menjadi 68-46.

Tim asuhan Joe Mazzulla itu pun kembali menggila pada dua kuarter berikuntya. Alhasil, mereka berhasil mengamankan kemenangan dengan skor telak 118-84 atas Heat.

Derrick White dan Jaylen Brown menjadi top skor bagi Celtics dalam pertanidngan ini dengan torehan 25 poin. Namun, Jayson Tatum juga tak kalah cemerlang dengan membukukan double-double berkat raihan 16 poin, 12 rebound dan tiga assistnya.

Boston Celtics vs Miami Heat

Dengan hasil tersebut, Celtics berhasil mengunci kemenangan atas Heat di ronde pertama babak playoff wilayah timur NBA 2023-2024 dengan skor 4-1. Kristaps Porzingis dan kolega pun lolos ke semifinal playoff.

Sementara itu pada laga lainnya, Dallas Mavericks berhasil mempermalukan Los Angeles Clippers di Crypto.com Arena dalam Game 5. Meski hanya unggul satu angka saja di akhir kuarter pertama, yakni 25-24, Kyrie Irvin dkk pada akhirnya sukses menang dengan skor meyakinkan 123-93.

Halaman:
1 2
