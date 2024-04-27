Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Pesan Menyentuh Fajar Alfian untuk Marselino Ferdinan yang Ajak Berjuang Bersama untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |10:43 WIB
Pesan Menyentuh Fajar Alfian untuk Marselino Ferdinan yang Ajak Berjuang Bersama untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024
Fajar Alfian bersama Marselino Ferdinan. (Foto: Instagram/@fajaralfian95)
A
A
A

PEBULU tangkis ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, tulis pesan menyentuh untuk pesepakbola muda Tanah Air, Marselino Ferdinan. Dia memberi kode keras kepada Marselino Ferdinan untuk membawa Timnas Indonesia U-23 lolos ke Olimpiade Paris 2024 agar bisa bersama-sama berjuang membawa harum Tanah Air di ajang tersebut.

Fajar Alfian merupakan salah satu atlet Indonesia yang sudah dipastikan membela Merah-Putih di Olimpiade Paris 2024. Fajar yang bertandem dengan Muhammad Rian Ardianto sudah memastikan tiket ke Paris setelah menjuarai All England 2024.

Fajar Alfian dan Marselino Ferdinan

Timnas Indonesia U-23 berpeluang emas mengikuti langkah Fajar/Rian setelah menembus semifinal Piala Asia U-23 2024. Sebab, tiga tim teratas di turnamen itu akan otomatis lolos ke Paris. Sementara itu, satu tim peringkat keempat akan diadu dengan wakil regional Afrika, Guinea U-23 untuk memperebutkan tiket Olimpiade tersisa.

Fajar menginginkan Timnas Indonesia U-23 yang digawangi oleh Marselino Ferdinan dan kolega ikut membela Merah-Putih di Paris. Lewat unggahan fotonya bersama Marselino, Fajar mendoakan yang terbaik untuk Garuda Muda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement