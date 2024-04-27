PEBULU tangkis ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, tulis pesan menyentuh untuk pesepakbola muda Tanah Air, Marselino Ferdinan. Dia memberi kode keras kepada Marselino Ferdinan untuk membawa Timnas Indonesia U-23 lolos ke Olimpiade Paris 2024 agar bisa bersama-sama berjuang membawa harum Tanah Air di ajang tersebut.
Fajar Alfian merupakan salah satu atlet Indonesia yang sudah dipastikan membela Merah-Putih di Olimpiade Paris 2024. Fajar yang bertandem dengan Muhammad Rian Ardianto sudah memastikan tiket ke Paris setelah menjuarai All England 2024.
Timnas Indonesia U-23 berpeluang emas mengikuti langkah Fajar/Rian setelah menembus semifinal Piala Asia U-23 2024. Sebab, tiga tim teratas di turnamen itu akan otomatis lolos ke Paris. Sementara itu, satu tim peringkat keempat akan diadu dengan wakil regional Afrika, Guinea U-23 untuk memperebutkan tiket Olimpiade tersisa.
Fajar menginginkan Timnas Indonesia U-23 yang digawangi oleh Marselino Ferdinan dan kolega ikut membela Merah-Putih di Paris. Lewat unggahan fotonya bersama Marselino, Fajar mendoakan yang terbaik untuk Garuda Muda.