Pesan Menyentuh Fajar Alfian untuk Marselino Ferdinan yang Ajak Berjuang Bersama untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024

PEBULU tangkis ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, tulis pesan menyentuh untuk pesepakbola muda Tanah Air, Marselino Ferdinan. Dia memberi kode keras kepada Marselino Ferdinan untuk membawa Timnas Indonesia U-23 lolos ke Olimpiade Paris 2024 agar bisa bersama-sama berjuang membawa harum Tanah Air di ajang tersebut.

Fajar Alfian merupakan salah satu atlet Indonesia yang sudah dipastikan membela Merah-Putih di Olimpiade Paris 2024. Fajar yang bertandem dengan Muhammad Rian Ardianto sudah memastikan tiket ke Paris setelah menjuarai All England 2024.

Timnas Indonesia U-23 berpeluang emas mengikuti langkah Fajar/Rian setelah menembus semifinal Piala Asia U-23 2024. Sebab, tiga tim teratas di turnamen itu akan otomatis lolos ke Paris. Sementara itu, satu tim peringkat keempat akan diadu dengan wakil regional Afrika, Guinea U-23 untuk memperebutkan tiket Olimpiade tersisa.

Fajar menginginkan Timnas Indonesia U-23 yang digawangi oleh Marselino Ferdinan dan kolega ikut membela Merah-Putih di Paris. Lewat unggahan fotonya bersama Marselino, Fajar mendoakan yang terbaik untuk Garuda Muda.