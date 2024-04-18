Piala Thomas 2024: Jonatan Christie Harap Indonesia Bisa Revans Lawan India

JAKARTA – Jonatan Christie mengakui India menjadi lawan terberat Tim Putra Indonesia dalam fase grup Piala Thomas 2024. Jonatan pun berharap Tim Merah-Putih bisa revans atas sang juara bertahan.

Indonesia bisa dibilang tergabung di dalam grup neraka di ajang Piala Thomas 2024. Fajar Alfian dan kolega akan bersaing dengan India, Thailand dan Inggris di Grup C.

Pertandingan melawan India menjadi salah satu yang paling menarik karena merupakan laga ulangan final Piala Thomas 2022 lalu. Kala itu, Indonesia kalah dengan skor telak 0-3 sehingga membuat Srikanth Kidambi dkk meraih gelar juara Piala Thomas untuk kali pertama dalam sejarah.

Jonatan pun tak memungkiri bahwa India akan menjadi lawan terberat Skuad Garuda di fase grup Piala Thomas 2024 karena memiliki komposisi pemain yang merata. Meski begitu, dia berharap Pasukan Pelatnas Cipayung bisa melakukan revans atas mereka.

“Mungkin kita salah satu yang dapat grup berat karena ada Thailand, Inggris, India. Tapi yang lebih berat India karena mereka punya tunggal bagus dan gandanya juga,” kata Jonatan kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, Rabu (17/4/2024).

“Jadi tak akan mudah lawan India, tapi lawan Thailand dan Inggris juga sama. Ya kami akan berusaha semaksimal mungkin, syukur-syukur bisa revans dan melangkah ke babak berikutnya,” tambahnya.