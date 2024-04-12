Lifter Nurul Akmal Rebut Tiket ke Olimpiade Paris 2024, Indonesia Sudah Loloskan 10 Wakil!

NURUL Akmal berhasil lolos ke Olimpiade Paris 2024. Kepastian itu didapat setelah terjadi realokasi kuota di kelas 81 kg dalam ajang empat tahunan tersebut.

“Sobatpora atlet Angkat Besi putri Indonesia, Nurul Akmal, berhasil memastikan diri menjadi atlet ke-10 Indonesia yang lolos ke Olimpiade Paris 2024 setelah mendapat realokasi kuota kelas +81kg. Selamat!” bunyi keterangan di akun Instagram Kemenpora RI @kemenpora.

Amel sebelumnya tak mampu memperbaiki total angkatannya di ajang IWF World Cup 2024 alias Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2024 di Phuket, Thailand, pada Rabu 10 April 2024 sore WIB. Ia hanya berhasil pada satu angkatan snatch dengan berat 107 kg.

Sayangnya, Nurul gagal dalam tiga kesempatan angkatan clean and jerk. Dengan begitu, hingga akhir kualifikasi, total angkatan terbaiknya adalah 260 kg yang dibukukan pada IWF World Cup 2022 di Bogota, Kolombia.

Hasil itu membuat Nurul masih berada di peringkat 12 dalam klasemen kualifikasi Olimpiade sehingga peluangnya untuk lolos ke Paris 2024 sempat nyaris tertutup. Beruntung, terjadi perubahan alokasi kuota untuk kelas +81 kg.

Kondisi itu membuat Amel dipastikan menyegel tiket ke Olimpiade Paris 2024 mendatang. Ia menjadi lifter ketiga Indonesia yang lolos ke Paris 2024.