Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Lifter Nurul Akmal Rebut Tiket ke Olimpiade Paris 2024, Indonesia Sudah Loloskan 10 Wakil!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |00:02 WIB
Lifter Nurul Akmal Rebut Tiket ke Olimpiade Paris 2024, Indonesia Sudah Loloskan 10 Wakil!
Nurul Akmal merebut tiket ke Olimpiade Paris 2024 (Foto: Instagram/@nurulakmal_12)
A
A
A

NURUL Akmal berhasil lolos ke Olimpiade Paris 2024. Kepastian itu didapat setelah terjadi realokasi kuota di kelas 81 kg dalam ajang empat tahunan tersebut.

“Sobatpora atlet Angkat Besi putri Indonesia, Nurul Akmal, berhasil memastikan diri menjadi atlet ke-10 Indonesia yang lolos ke Olimpiade Paris 2024 setelah mendapat realokasi kuota kelas +81kg. Selamat!” bunyi keterangan di akun Instagram Kemenpora RI @kemenpora.

Nurul Akmal

Amel sebelumnya tak mampu memperbaiki total angkatannya di ajang IWF World Cup 2024 alias Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2024 di Phuket, Thailand, pada Rabu 10 April 2024 sore WIB. Ia hanya berhasil pada satu angkatan snatch dengan berat 107 kg.

Sayangnya, Nurul gagal dalam tiga kesempatan angkatan clean and jerk. Dengan begitu, hingga akhir kualifikasi, total angkatan terbaiknya adalah 260 kg yang dibukukan pada IWF World Cup 2022 di Bogota, Kolombia.

Hasil itu membuat Nurul masih berada di peringkat 12 dalam klasemen kualifikasi Olimpiade sehingga peluangnya untuk lolos ke Paris 2024 sempat nyaris tertutup. Beruntung, terjadi perubahan alokasi kuota untuk kelas +81 kg.

Kondisi itu membuat Amel dipastikan menyegel tiket ke Olimpiade Paris 2024 mendatang. Ia menjadi lifter ketiga Indonesia yang lolos ke Paris 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement