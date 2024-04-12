Sulit Bersaing, Maverick Vinales Minta Aprilia Tingkatkan Top Speed RS-GP di MotoGP 2024

MAVERICK Vinales mengeluhkan top speed motor Aprilia di MotoGP 2024. Pembalap asal Spanyol itu merasa motor RS-GP masih kalah jauh jika dibandingkan dengan motor dari tim lain.

Vinales sebenarnya sudah menyampaikan hal tersebut sejak sesi tes pramusim kemarin. Namun di sisi lain, motor Aprilia terbaru juga mengalami perkembangan cukup baik dengan tambahan beberapa perangkat anyar.

“Tentu saja kami berada di posisi terbawah dalam tabel top speed. Mesinnya tidak sepenuhnya baru dan sebagainya. Kita seharusnya bisa mencapai kecepatan yang seharusnya," ujar Vinales dilansir dari laman Speedweek.

“Kami membutuhkan waktu untuk memaksimalkan semuanya. Satu hal yang meningkat adalah ketika memasuki sektor tikungan. Tahun lalu saya mengalami masalah serupa, sekarang saya memperbaikinya dan itu bagus. Sekarang saya bisa melakukan itu dengan Aprilia dan itu sangat positif," ujarnya lagi.

Selain mengeluhkan top speed motor, kendala lain yang ditemukan Vinales pada tes pramusim MotoGP 2024 adalah sistem pengereman motor. Kendati demikian, masalah tersebut tidak terlalu berdampak besar pada performa motor secara keseluruhan.