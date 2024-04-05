Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP 2024: Bela Ducati, Marc Marquez Diibaratkan Serigala di Kandang Ayam

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |02:28 WIB
MotoGP 2024: Bela Ducati, Marc Marquez Diibaratkan Serigala di Kandang Ayam
Marc Marquez membalap bersama Ducati Gresini di MotoGP 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

MONAKO – Marc Marquez yang membela Gresini Ducati di MotoGP 2024 diibaratkan serigala di kandang ayam. Pendapat itu disampaikan salah satu pembalap LCR Honda, Johann Zarco.

Zarco menilai The Baby Alien -julukan Marquez- membuat keributan di tengah ketenangan yang ada di antara tim merek asal Italia itu. Tapi di sisi lain pihak Ducati juga tak bisa menahannya karena dia merupakan seorang bintang yang besar.

Seperti diketahui, Marquez menjalani awal musim yang cukup apik bersama Gresini Ducati di MotoGP 2024 setelah pindah dari Repsol Honda. Dia mampu finis kelima dalam sprint dan finis keempat dalam balapan utama debutnya di GP Qatar 2024.

Kemudian, performanya meningkat dalam sprint MotoGP Portugal 2024 di mana bintang asal Spanyol itu naik podium kedua. Namun sayang, dia mengalami kecelakaan dalam balapan utama di Sirkuit Algarve setelah bersenggolan dengan sang juara bertahan, Francesco Bagnaia, dalam pertarungan yang ketat di lap-lap akhir.

Insiden dengan pembalap utama tim pabrikan Ducati itu pun menjadi bahan perbincangan utama dalam setelah balapan sampai saat ini. Ada yang menilai, Marquez masih terlalu ambisius dan tak mau mengalah dan ada pula yang menyalahkan Pecco -sapaan Bagnaia- karena seharusnya kecelakaan itu tak terjadi jika dia mau sedikit mengalah.

Zarco pun yakin The Baby Alien -julukan Marquez- telah merusak ketenangan yang ada di antara pembalap Ducati setelah insiden tersebut seperti seekor serigala yang berada di kandang ayam. Namun menurutnya, hal itu akan sangat menarik karena di sisi lain Pecco merupakan sosok yang tenang, tetapi Ducati juga tak bisa meredam Marquez begitu saja karena dia juga merupakan bintang besar bagi mereka.

Halaman:
1 2
