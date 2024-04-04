Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Boston Celtics Kalahkan Oklahoma City Thunder, Milwaukee Bucks Disikat Memphis Grizzlies

BERIKUT hasil NBA 2023-2024 hari ini, Kamis (4/4/2024). Sebanyak sembilan pertandingan sudah rampung digelar, salah satunya Boston Celtics yang berhasil mengalahkan Oklahoma City Thunder.

Dalam pertandingan yang berlangsung di TD Garden itu, Celtics tampil perkasa sejak awal di depan publik sendiri hingga bisa memimpin dengan skor 30-23 di kuarter pertama. Kemudian, mereka terus mendominasi di kuarter kedua untuk memperlebar jarak menjadi unggul 61-47.

Pada kuarter ketiga, Thunder mulai bisa memberikan perlawanan dan memangkas keteritinggalan mereka di angka 83-93. Namun, Celtics mengamuk di kuarter terakhir dan sukses membungkam tim tamu dengan skor telak 135-100.

Kristaps Porzingis menjadi aktor utama kemenangan Celtics atas Thunder dengan membukukan double-double berkat sumbangan 27 poin, 12 rebound dan empat assistnya. Sementara itu Jayson Tatum dan Jaylen Brown juga tak kalah cemerlang dengan masing-masing menorehkan 24 dan 23 poin.

Pada laga lainnya, Milwaukee Bucks menelan kekalahan dari Memphis Grizzlies. Giannis Antetokounmpo dan kolega dipermalukan di kandang sendiri di Fiserv Forum dengan skor 111-101 berkat penampilan apik Jaren Jackson Jr yang mencetak 35 poin, tiga rebound dan empat assist untuk tim tamu.

Kekalahan juga dialami oleh Cleveland Cavaliers kala bertandang ke markas Phoenix Suns di Footprint Center. Mereka tak mampu mengimbangi permainan efektif tim tuan rumah sehingga kalah dengan skor 101-122.