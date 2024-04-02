Buttonscarves Beauty Ciptakan Rangkaian Produk Kecantikan Lewat Shopee Big Ramadan Sale

JAKARTA - Kini tampil cantik semakin mudah lho! Sebab, industri kecantikan Indonesia terus melesat dalam beberapa tahun terakhir. Hadirnya beragam tren makeup dan perawatan kulit yang popularitasnya diamplifikasi oleh media sosial menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perkembangan ini.

Seiring dengan kehadiran sejumlah tren yang meningkatkan kreativitas serta membuat preferensi konsumen semakin beragam, kebanggaan masyarakat Indonesia akan produk lokal juga didukung oleh perkembangan teknologi yang mempermudah proses distribusi dan akses konsumen terhadap berbagai produk kecantikan.

Melalui platform online seperti Shopee, turut menunjang pertumbuhan brand kecantikan lokal dan memperluas pangsa pasar melalui berbagai fitur dan program yang ditawarkan.

Melihat adanya peluang di pasar Indonesia yang menjanjikan ini lantas mendorong Linda Anggrea selaku Founder Buttonscarves untuk mendirikan brand kecantikan Buttonscarves Beauty, setelah sebelumnya sukses menginisiasi brand lifestyle Buttonscarves dan apparel Benang Jarum.

“Menyadari bahwa fashion dan beauty adalah hal yang saling melengkapi, di tahun 2021 kami memutuskan untuk menghadirkan lini kecantikan, Buttonscarves Beauty yang terinspirasi dari keinginan kami untuk memberikan nilai tambah dan melengkapi penampilan pelanggan setia Buttonscarves," ujar Linda.

Tentunya, imbuhnya, industri kecantikan memberikan tantangan yang berbeda, pihaknya harus tetap update dengan tren terkini dan berinovasi agar relevan dan diminati oleh konsumen.

"Di samping itu, untuk menghadapi persaingan yang sangat ketat, kami harus mampu memberikan nilai tambah yang membedakan Buttonscarves Beauty dari merek lain. Inovasi dalam produk menjadi kunci untuk memenangkan hati konsumen dan mempertahankan posisi kami di pasar,” tuturnya.