Kisah Ricky Subagja/Rexy Mainaky, Legenda Ganda Putra Indonesia yang Paling Sulit Dikalahkan

KISAH Ricky Subagja/Rexy Mainaky, legenda ganda putra Indonesia yang paling sulit dikalahkan menarik untuk diulas. Pasalnya, pasangan itu sangat ditakuti lawan.

Seperti diketahui, ganda putra menjadi sektor yang selalu diunggulkan Indonesia dalam dunia bulu tangkis. Di setiap generasi, selalu ada pasangan hebat yang lahir di sektor ini dan sukses meraih banyak kesuksesan.

Di era saat ini, mungkin masyarakat lebih banyak mengenal pasangan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, mau pun sang juara All England 2024, Fajar Alfian/ Muhammad Rian Ardianto. Jangan lupa, pernah ada pasangan Ricky/Rexy.

Keduanya bahkan mampu mendominasi hampir seluruh kejuaraan internasional di era 1990-an. Dari segi fisik, Rexy dan Ricky sejatinya tidak terlalu bagus jika dibandingkan dengan pebulu tangkis negara lain yang lebih tinggi dan kuat. Namun dalam segi permainan, tidak banyak yang mampu menandingi mereka.

Gaya permainan pasangan ini sangat cepat. Mereka tidak segan untuk terus melakukan serangan tanpa henti dengan deretan smash keras yang eksplosif. Ciri khas ini membuat banyak lawan tak berkutik saat harus berhadapan dengan mereka.

Berkat gaya permainan ini pula mereka sukses menggondol gelar juara di semua ajang bergengsi mulai dari All England, Olimpiade, Kejuaraan Dunia, Piala Dunia, Asian Games, dan Piala Thomas. Bahkan, hingga paruh kedua 1990-an, mereka memenangi lebih dari 30 titel juara!