Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Ricky Subagja/Rexy Mainaky, Legenda Ganda Putra Indonesia yang Paling Sulit Dikalahkan

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |06:16 WIB
Kisah Ricky Subagja/Rexy Mainaky, Legenda Ganda Putra Indonesia yang Paling Sulit Dikalahkan
Ricky Subagja/Rexy Mainaky sempat jadi ganda putra Indonesia yang sulit dikalahkan (Foto: BWF)
A
A
A

KISAH Ricky Subagja/Rexy Mainaky, legenda ganda putra Indonesia yang paling sulit dikalahkan menarik untuk diulas. Pasalnya, pasangan itu sangat ditakuti lawan.

Seperti diketahui, ganda putra menjadi sektor yang selalu diunggulkan Indonesia dalam dunia bulu tangkis. Di setiap generasi, selalu ada pasangan hebat yang lahir di sektor ini dan sukses meraih banyak kesuksesan.

Ricky Subagja dan Rexy Mainaky

Di era saat ini, mungkin masyarakat lebih banyak mengenal pasangan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, mau pun sang juara All England 2024, Fajar Alfian/ Muhammad Rian Ardianto. Jangan lupa, pernah ada pasangan Ricky/Rexy.

Keduanya bahkan mampu mendominasi hampir seluruh kejuaraan internasional di era 1990-an. Dari segi fisik, Rexy dan Ricky sejatinya tidak terlalu bagus jika dibandingkan dengan pebulu tangkis negara lain yang lebih tinggi dan kuat. Namun dalam segi permainan, tidak banyak yang mampu menandingi mereka.

Gaya permainan pasangan ini sangat cepat. Mereka tidak segan untuk terus melakukan serangan tanpa henti dengan deretan smash keras yang eksplosif. Ciri khas ini membuat banyak lawan tak berkutik saat harus berhadapan dengan mereka.

Berkat gaya permainan ini pula mereka sukses menggondol gelar juara di semua ajang bergengsi mulai dari All England, Olimpiade, Kejuaraan Dunia, Piala Dunia, Asian Games, dan Piala Thomas. Bahkan, hingga paruh kedua 1990-an, mereka memenangi lebih dari 30 titel juara!

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/40/3168535/simak_kisah_sedih_ye_zhaoying_yang_rela_mengorbankan_reputasi_tapi_dianggap_pengkhianat-Olqa_large.jpg
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Korbankan Reputasi tapi Malah Dianggap Pengkhianat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/40/3164469/simak_kisah_mantan_raja_bulu_tangkis_dunia_kento_momota_yang_pernah_dilatih_pelatih_tunggal_putri_pelatnas_pbsi-cnkL_large.jpg
Kisah Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota, Pernah Dilatih Pelatih Tunggal Putri Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/40/3162002/simak_kisah_bidadari_supercantik_tai_tzu_ying_yang_ternyata_peraih_gelar_doktor_phd-rJsP_large.jpg
Kisah Bidadari Supercantik Tai Tzu-ying, Pebulu Tangkis Asal Taiwan Peraih Gelar Doktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/40/3154495/cerita_sedih_harus_dilalui_chiharu_shida_yang_berpisah_dengan_tandemnya_nami_matsuyama-VzxT_large.jpg
Kisah Sedih Chiharu Shida, Bidadari Cantik Jepang yang Putuskan Pisah dengan Tandemnya karena Beda Motivasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/40/3154365/berikut_tiga_pebulu_tangkis_dunia_yang_terpaksa_pensiun_cepat_karena_sakit_keras-6wLz_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Dunia yang Terpaksa Pensiun Cepat karena Sakit Keras, Nomor 1 Legenda Malaysia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement