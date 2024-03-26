Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Tim Indonesia Sabet Juara EA Sport FC Pro Mobile Festival di China, Komunitas Berikan Sambutan Hangat

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |23:48 WIB
Tim Indonesia Sabet Juara EA Sport FC Pro Mobile Festival di China, Komunitas Berikan Sambutan Hangat
Tim Indonesia juara EA Sports FC Mobile Festival 2024 di China (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Tim Indonesia tampil gemilang dalam turnamen EA SPORTS FC PRO Mobile Festival 2024 di Shanghai, Tiongkok, yang berlangsung pada 14-17 Maret 2024. Sebab, mereka menjadi juara pertama dalam ajang itu

Tim Indonesia tersebut diwakili oleh Ahmad Nurhakim (GarudaFM) dan Dennis Al Farizi Wahdiat Putra (Kumaaa). turnamen eksibisi pertama yang menggunakan platform ponsel, yang diselenggarakan oleh EA SPORTS FC Mobile.

EA Sports

Komunitas FC Mobile Indonesia menggelar perayaan kecil dengan tema "The Glory of Indonesia" di Black Stone Garage, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2024). Kegiatan itu menjadi ajang silaturahmi dan berbuka puasa bersama antara rekan-rekan media, perwakilan Tim Indonesia GarudaFM dan Kumaaa, serta komunitas FC Mobile Indonesia.

Ahmad Nurhakim mengatakan trofi kemenangan dipersembahkan kepada seluruh anggota komunitas. Sebab, komunitas itu menjadi semangatnya tampil maksimal dalam ajang tersebut

“Sebagai perwakilan dari Indonesia, trofi kemenangan ini kami persembahkan kepada komunitas FC Mobile Indonesia. Dukungan dan motivasi dari teman-teman komunitas di tanah air menjadi semangat kami dalam berkompetisi hingga berhasil meraih kemenangan”, ujar Ahmad Nurhakim, Senin (25/3/2024).

Halaman:
1 2
