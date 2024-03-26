Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: 9 Kemenangan Beruntun Boston Celtics Dihentikan Atlanta Hawks, Denver Nuggets Menang Lagi

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |16:04 WIB
Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: 9 Kemenangan Beruntun Boston Celtics Dihentikan Atlanta Hawks, Denver Nuggets Menang Lagi
Atlanta Hawks menang atas Boston Celtics di laga lanjutan NBA 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL NBA 2023-2024 hari ini, Selasa (26/3/2024) menyajikan 11 laga yang menarik untuk diketahui. Seperti halnya Atlanta Hawks yang sukses memutuskan kemenangan beruntun Boston Celtics, hingga Denver Nuggets yang kukuh di puncak klasemen wilayah Timur usai menang atas Memphis Grizzlies.

Pertama mari bahas kemenangan Hawks atas Celtics. Bertandang ke State Farm Arena, Celtics bertekuk lutut dihadapan Atlanta Hawks. Padahal, mereka unggul sangat jauh di kuarter pertama, yakni 44-22.

Akan tetapi, tim tuan rumah pelan tapi pasti bangkit di kuarter kedua dan ketiga hingga bisa memangkas ketertinggalan menjadi 90-96. Bahkan, mereka terus mendominasi di kuarter terakhir sampai akhirnya sukses melibas Celtics dengan skor 120-118.

Kemenangan itu membuat Hawks mengakhiri sembilan kemenangan beruntun yang dicatatkan oleh tim asuhan Joe Mazzulla itu. De’Andre Hunter dan Bogdan Bodanovic menjadi aktor utama tuan rumah dalam memetik hasil positif itu di mana mereka masing-masing mencetak 24 dan 22 poin.

Dejounte Murray dan Clint Capela juga turut bersinar dengan kompak membukukan double-double. Murray mengoleksi 19 poin, 15 assist dan lima rebound, sedangkan Capela mencetak 14 poin, 12 rebound dan tiga assist. Kegemilangan mereka membuat 37 poin, delapan rebound dan lima assist yang dihasilkan bintang Celtics, Jayson Tatum, sia-sia begitu saja.

Atlanta Hawks vs Boston Celtics

Kendati kalah, Celtics yang sudah memastikan diri lolos ke babak playoff musim ini, masih bercokol di puncak klasemen wilayah timur NBA 2023-2024 dengan rekor 57-15. Sementara Hawks masih berjuang masuk ke delapan besar karena masih tertahan di peringkat 10 wilayah yang sama dengan rekor 32-39.

Beralih ke laga lainnya, Denver Nuggets sukses mengalahkan Memphis Grizzlies di Ball Arena. Unggul 39-24 di kuarter pertama, mereka mampu menjaga dominasi hingga menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan 128-103.

Halaman:
1 2
