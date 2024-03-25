Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Disenggol Francesco Bagnaia, Marc Marquez Singgung Kondisi Bahu Kirinya Usai MotoGP Portugal 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |08:16 WIB
Disenggol Francesco Bagnaia, Marc Marquez Singgung Kondisi Bahu Kirinya Usai MotoGP Portugal 2024
Marc Marquez sempat khawatir dengan bahu kirinya usai disenggol Francesco Bagnaia (Foto: MotoGP)
PORTIMAO - Marc Marquez dan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) sempat bersenggolan di MotoGP Portugal 2024. Usai balapan, The Baby Alien menyinggung kondisi bahu kirinya.

Marquez dan Bagnaia gagal membawa pulang poin setelah bersenggolan di Autodromo Internacional do Algarve, Portimao, Portugal, Minggu 24 Maret 2024 malam WIB. Keduanya terjatuh setelah insiden tersebut.

Marc Marquez berusaha membangkitkan motornya usai senggolan dengan Francesco Bagnaia (Foto: Twitter/@MotoGP)

Pembalap tim Gresini Racing itu sempat melanjutkan balapan dan finis ke-16. Sementara, Pecco dianggap gagal finis karena kecelakaan di tikungan kelima itu.

Walau terlibat dalam senggolan, kedua pembalap itu lepas dari hukuman penalti FIM Stewards MotoGP. Marquez mengatakan bersyukur bisa bangkit dari kecelakaan itu dan tidak mengalami cedera.

“Yang paling penting adalah kami melakukannya dengan baik. Saya bisa merasakan bahu kiriku, tapi tidak ada yang membuatku khawatir,” kata Marquez dikutip dari Speedweek, Senin (25/3/2024).

Marquez sempat memeriksakan kondisi tubuhnya ke klinik medis MotoGP usai lomba. Beruntung, pembalap asal Spanyol itu dinyatakan fit.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
