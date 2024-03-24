Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil NBA 202-2024 Hari Ini: Boston Celtics Sikat Chicago Bulls, Phoenix Suns Tumbang!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |15:23 WIB
Hasil NBA 202-2024 Hari Ini: Boston Celtics Sikat Chicago Bulls, Phoenix Suns Tumbang!
Berikut hasil lengkap NBA 2023-2024 hari ini. (Foto: Reuters)
HASIL NBA 2023-2024 hari ini, Minggu (24/3/2024), akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah hasil manis berhasil diraih, di antaranya oleh Boston Celtics dan juga San Antonio Spurs.

Ya, ajang NBA 2023-2024 berlanjut hari ini, Minggu (24/3/2024). Total, ada delapan pertandingan yang digelar.

Boston Celtics vs Chicago Bulls

Salah satunya mempertemukan Chicago Bulls versus Boston Celtics. Bulls harus menderita kala menjamu Celtics di Arena United Center. DeMar DeRozan cs dibuat tak berdaya dengan menelan kekalahan 113-124 dari tim polesan Joe Mazzulla.

Kekalahan ini membuat Bulls terpaku di posisi sembilan klasemen wilayah timur. Sementara bagi Celtics, kemenangan tersebut membuat mereka semakin nyaman berada di puncak klasemen sementara wilayah timur.

Berlanjut ke laga San Antonio Spurs kontra Phoenix Suns yang berlangsung di Arena AT&T Center. Spurs yang bermain di hadapan pendukungnya sendiri harus menderita kekalahan telak dari Devin Booker cs dengan skor telak 106-131.

Devin Booker sendiri tampil sangat ciamik dengan mengemas poin terbanyak untuk Suns yakni sebanyak 32 poin. Kemudian disusul oleh Kevin Durant yang mengemas 25 poin.

Suns saat ini berada di posisi enam klasemen sementara wilayah barat. Sementara Spurs masih belum bisa beranjak dari dasar klasemen wilayah barat buntut dari hasil minor yang sedang menghantui mereka.

