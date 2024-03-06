Hasil Drawing Wakil Indonesia di Spain Masters 2024: Dua Ganda Putri Tanah Air Langsung Berjumpa di Babak Pertama

MADRID - Hasil drawing wakil Indonesia di Spain Masters 2024 telah diketahui, pada Selasa 5 Maret 2024. Dari undian tersebut diketahui ada dua ganda putri Indonesia yang langsung berjumpa di babak pertama, sementara sisanya kebanyakan mendapatkan lawan yang terbilang mudah.

Dimulai dari tunggal putra, Indonesia hanya mengirimkan satu wakil saja yakni Alwi Farhan. Pemain berusia 18 tahun itu akan memulai langkahnya dari babak kualifikasi dengan bertemu Kalle Koljonen asal Finlandia. Namun, untuk menembus babak utama, Alwi tidak hanya menjalani satu laga saja.

Andai Alwi mampu menang atas Koljonen, nantinya pada babak final kualifikasi ia akan bertemu antara Yushi Tanaka (Jepang) atau Jonathan Matias (Brasil). Jika menang lagi, pada babak utama ia akan bertemu Ng Tze Yong asal Malaysia di babak 32 besar.

Sementara di tunggal putri ada tiga wakil, di mana Putri Kusuma Wardani dan Ester Nurumi Tri Wardoyo akan memulai di babak utama. Putri akan melawan wakil Myanmar yakni The Htar Thuzar. Sedangkan Ester berjumpa Juliana Viana Vieira asal Brasil.

Indonesia juga memiliki wakil tunggal putri lainnya yakni Komang Ayu Cahya Dewi. Pemain asal Bali itu akan memulai dari babak kualifikasi dengan bertemu Manami Suizu asal Jepang. Jika menang, ia akan langsung tembus babak utama dan langsung ditunggu Carolina Marin asal Spanyol di babak 32 besar.

Pada ganda putra hanya diwakili Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani. Di babak 32 besar, pasangan nonpelatnas itu akan bertemu Chen Cheng Kuan/Chen Sheng Fa asal Taiwan.

Untuk ganda putri, dua wakil Indonesia yang dikirim sayangnya harus saling bertemu di babak pertama. Jesita Putri Miantoro/Febi Setianingrum dan Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi akan langsung berduel di babak 32 besar.