HOME SPORTS

Erik Stark dari Victory Team Juarai Sprint Race 2 F1Powerboat Danau Toba

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |11:51 WIB
Erik Stark dari Victory Team Juarai Sprint Race 2 F1Powerboat Danau Toba
F1 Powerboat Danau Toba 2024 (Foto: Dok Istimewa)
A
A
A

Balige-Pertandingan olahraga air berskala internasional, F1Powerboat Danau Toba berlangsung sukses pada hari pertama penyelenggaraannya. Para pembalap antusias berlaga dan memuji keindahan Danau Toba setelah mereka melakukan sprint race 2 hari ini (2/03/2024).

Diketahui bahwa pembalap dari Victory Team, Erik Stark, berhasil menjadi juara dengan meraih 10 poin disusul pembalap dari Sharjah Team, Rusty Wyatt dengan 9 poin, dan posisi ketiga diraih pembalap dari China CTIC Team, Peter Morin dengan 8 poin.

Raimondo Di San Germano, Director H2O Management menyampaikan terima kasihnya atas keramahan Indonesia dan juga penyelenggaraan F1Powerboat yang sangat baik. Ia meyakini akan lebih banyak orang yang datang ke Danau Toba.

“Saya ingat F1Powerboat tahun lalu merupakan tahun pertama Indonesia menyelenggarakan ajang ini dan Indonesia menjadi penyelenggara terbaik untuk ajang ini. Tahun ini, kami kembali kesini dan kami jatuh cinta dengan Danau Toba. Danau Toba telah menjadi rumah kedua bagi kami,” kata Raimondo dalam konferensi pers yang digelar di Balige.

Para pembalap menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan F1Powerboat. “Luar biasa bisa kembali ke Danau Toba. Track di Danau Toba penuh tantangan dan diperlukan set up mesin dan kemampuan yang matang untuk menaklukan track ini. Namun, saya sangat takjub dengan ramahnya masyarakat setempat dan penonton-penonton yang sangat antusias,” kata Bartek Marzalek, tim Stromoy Racing.

Halaman:
1 2 3
