HOME SPORTS NETTING

Sempat Terhalang Sakit Demam dan Cedera, Gregoria Mariska Fokus Pemulihan Jelang Turnamen Tur Eropa

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |03:09 WIB
Sempat Terhalang Sakit Demam dan Cedera, Gregoria Mariska Fokus Pemulihan Jelang Turnamen Tur Eropa
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung (Foto: PBSI)
JAKARTA - Pebulutangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, sempat terhalang sakit demam dan cedera jelang turnamen tur Eropa yang akan dimulai pada Maret 2024. Namun, sang pemain mengatakan saat ini kondisinya sudah mulai membaik dan fokus untuk pemulihan.

Gregoria akan mengawali tur Eropa di French Open pada 5-10 Maret 2024. Setelah itu, ia juga akan dijadwalkan mentas di All England 2024 (12-17 Maret 2024) hingga Swiss Open 2024 (19-24 Maret 2024).

Selama masa persiapan kurang lebih satu bulan, Gregoria sedikit mengalami kendala. Selain, cedera lutut yang sempat menghantuinya, ia juga sempat terkena demam dan flu.

Untungnya pemain berusia 24 tahun itu sudah membaik jelang keberangkatannya ke Prancis pada esok hari. Begitu pula dengan kondisi cedera lutut yang sudah tidak mengalami rasa sakit usai menjalani perawatan selama 2-3 minggu.

"Sempat demam dan enggak latihan, tapi sekarang sudah membaik," kata Gregoria saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, Selasa (27/2/2024).

"(Untuk cedera) sejauh ini sudah oke, kemarin sempat di treatment dan cukup lama dua sampai tiga minggu lalu. Setelah itu sudah latihan seperti biasa saja," lanjut pemain kelahiran Wonogiri tersebut.

Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Taufik Hidayat, Pemegang Rekor Backhand Smash dengan Kecepatan 260 Km/Jam
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Benci dengan Suporter Indonesia, Nomor 1 Pernah Diancam Dibunuh!
Kisah Cinta Ricky Subagja, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Terpesona Perempuan Cantik Berusia 26 Tahun Lebih Muda!
Kisah Asmara Terlarang Ganda Putri Denmark Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl, Sukses Tipu BWF Selama Bertahun-tahun
Hendra Setiawan dan Greysia Polii Duet Lagi, Wujudkan Mimpi Bersama
Kisah Inspiratif Pebulu Tangkis Chou Tien Chen, Penyintas Kanker Usus yang Mampu Tundukkan Juara Dunia
