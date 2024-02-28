Sempat Terhalang Sakit Demam dan Cedera, Gregoria Mariska Fokus Pemulihan Jelang Turnamen Tur Eropa

JAKARTA - Pebulutangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, sempat terhalang sakit demam dan cedera jelang turnamen tur Eropa yang akan dimulai pada Maret 2024. Namun, sang pemain mengatakan saat ini kondisinya sudah mulai membaik dan fokus untuk pemulihan.

Gregoria akan mengawali tur Eropa di French Open pada 5-10 Maret 2024. Setelah itu, ia juga akan dijadwalkan mentas di All England 2024 (12-17 Maret 2024) hingga Swiss Open 2024 (19-24 Maret 2024).

Selama masa persiapan kurang lebih satu bulan, Gregoria sedikit mengalami kendala. Selain, cedera lutut yang sempat menghantuinya, ia juga sempat terkena demam dan flu.

Untungnya pemain berusia 24 tahun itu sudah membaik jelang keberangkatannya ke Prancis pada esok hari. Begitu pula dengan kondisi cedera lutut yang sudah tidak mengalami rasa sakit usai menjalani perawatan selama 2-3 minggu.

"Sempat demam dan enggak latihan, tapi sekarang sudah membaik," kata Gregoria saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, Selasa (27/2/2024).

"(Untuk cedera) sejauh ini sudah oke, kemarin sempat di treatment dan cukup lama dua sampai tiga minggu lalu. Setelah itu sudah latihan seperti biasa saja," lanjut pemain kelahiran Wonogiri tersebut.