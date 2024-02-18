Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Pebulutangkis Indonesia yang Miliki Banyak Fans di China, Nomor 1 Sampai Ada Basis Penggemarnya!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |06:42 WIB
3 Pebulutangkis Indonesia yang Miliki Banyak Fans di China, Nomor 1 Sampai Ada Basis Penggemarnya!
Mantan pebulutangkis ganda putri Indonesia, Greysia Polii. (Foto: Instagram/greyspoliii)
A
A
A

TERDAPAT 3 pebulutangkis Indonesia yang miliki banyak fans China akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, pemain Indonesia tak hanya diidolai oleh para pencinta bulu tangkis Tanah Air tapi juga dari luar negeri, termasuk di China.

Bulu tangkis di China bisa dikatakan menjadi salah satu olahraga terpopuler. Tak heran banyak orang China yang meminati cabang olahraga tepok bulu tersebut.

Para pencinta bulu tangkis China pun tak hanya mendukung atlet-atlet dari negara sendiri, tapi juga dari berbagai negara di dunia, salah satunya adalah Indonesia. Bahkan ada tiga pebulutangkis Indonesia yang ternyata memiliki banyak fans di China. Penasaran siapa saja mereka?

Berikut 3 Pebulutangkis Indonesia yang Miliki Banyak Fans China:

3. Greysia Polii

Greysia Polii

Greysia Polii merupakan salah satu mantan pebulutangkis ganda putri terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Pencapaian terbaiknya jelas memberikan medali emas untuk Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020 bersama Apriyani Rahayu.

Di luar lapangan, Greysia dikenal cukup akrab dengan sejumlah atlet luar negeri, termasuk dari China. Sikap Greysia itu mendapat respons positif dari fans China hingga membuatnya terkenal di negara tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/43/3184343/ade_rai-AjYU_large.jpg
10 Makanan yang Dihindari Ade Rai agar Tetap Awet Muda, Nomor 1 Pemicu Kulit Kendur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/40/3182931/mohammad_ahsan_bersama_hendra_setiawan-Beho_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Akui Kagum dengan Hendra Setiawan, Nomor 1 Bahkan Dianggap Anak Sendiri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/38/3182920/valentino_rossi-3ym8_large.jpg
2 Pembalap Top yang Putuskan Pindah Tim Usai Juara Dunia MotoGP, Nomor 1 Samai Rekor Spesial Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181258/megawati_hangestri-8QPH_large.jpg
2 Klub yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Pevoli Megawati Hangestri, Nomor 1 Balik Main di Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/43/3180642/zehra_gunes-mMwR_large.jpg
5 Atlet Voli Perempuan Dunia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bintang Andalan Timnas Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/40/3179646/huang_yaqiong-1nBf_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Supercantik China yang Resmi Gantung Raket di Tahun 2025, Nomor 1 Peraih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement