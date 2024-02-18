3 Pebulutangkis Indonesia yang Miliki Banyak Fans di China, Nomor 1 Sampai Ada Basis Penggemarnya!

TERDAPAT 3 pebulutangkis Indonesia yang miliki banyak fans China akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, pemain Indonesia tak hanya diidolai oleh para pencinta bulu tangkis Tanah Air tapi juga dari luar negeri, termasuk di China.

Bulu tangkis di China bisa dikatakan menjadi salah satu olahraga terpopuler. Tak heran banyak orang China yang meminati cabang olahraga tepok bulu tersebut.

BACA JUGA: Kisah Kehebatan Big 4 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Dunia yang Kini Tinggal Kenangan

Para pencinta bulu tangkis China pun tak hanya mendukung atlet-atlet dari negara sendiri, tapi juga dari berbagai negara di dunia, salah satunya adalah Indonesia. Bahkan ada tiga pebulutangkis Indonesia yang ternyata memiliki banyak fans di China. Penasaran siapa saja mereka?

Berikut 3 Pebulutangkis Indonesia yang Miliki Banyak Fans China:

3. Greysia Polii





Greysia Polii merupakan salah satu mantan pebulutangkis ganda putri terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Pencapaian terbaiknya jelas memberikan medali emas untuk Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020 bersama Apriyani Rahayu.

Di luar lapangan, Greysia dikenal cukup akrab dengan sejumlah atlet luar negeri, termasuk dari China. Sikap Greysia itu mendapat respons positif dari fans China hingga membuatnya terkenal di negara tersebut.