Cedera saat Sparring, Begini Kondisi Terkini Petinju Tyson Fury

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |00:01 WIB
Cedera saat Sparring, Begini Kondisi Terkini Petinju Tyson Fury
Tyson Fury kala berlaga. (Foto: Reuters)
PETINJU asal Inggris, Tyson Fury, mengalami cedera saat sparring. Dia pun membeberkan kondisi terkininya.

Tyson Fury diketahui mengalami cedera dalam sebuah sparring saat berlatih. Cedera ini juga membuat pertarungannya dengan petinju asal Ukraina, Oleksandr Usyk, ditunda.

Tyson Fury

Fury diketahui akan berhadapan dengan Usyk dalam sebuah pertarungan kelas berat bertajuk Ring of Fire. Pertarungan itu awalnya dijadwalkan digelar di Arab Saudi pada 17 Februari 2024.

Namun, pertarungan tersebut ditunda hingga 18 Mei 2024 setelah The Gypsy King -julukan Tyson Fury- mengalami cedera pada mata kirinya. Fury disebut mengalami luka tersebut saat berlatih dengan metode sparring.

Dalam sebuah tayangan video, Fury terlihat memamerkan kondisi lebam pada mata kirinya. Meski begitu, petinju berusia 35 tahun itu tetap bersemangat mempersiapkan pertarungan melawan Usyk.

