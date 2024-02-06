Rahmat Erwin Abdullah Bawa Pulang 3 Medali Emas dan Pertajam 1 Rekor Dunia Kejuaraan Angkat Besi Asia 2023

JAKARTA – Lifter asal Indonesia, Rahmat Erwin Abdullah mampu bersinar di Kejuaraan Dunia Angkat Besi Asia 2023. Bagaimana tidak, ia mampu membawa pulang tiga medali emas sekaligus mempertaham satu rekor dunia.

Rahmat yang turun di kelas 73kg tampil dominan pada Kejuaraan Angkat Besi Asia 2023 yang bergulir di Uzbekistan, Selasa (6/2/2024). Bayangkan saja, peraih perunggu Olimpiade Tokyo 2020 itu berhasil menyabet tiga emas sekaligus mempertajam satu rekor dunia.

Lifter asal Sulawesi Selatan itu, meraih emas pada angkatan Snatch dengan angkatan terbaik 159kg. Selain itu, dia juga menyabet emas di angkatan Clean and Jerk dengan angkatan seberat 204kg, di mana total ini sekaligus mempertajam rekor dunia atas namanya sendiri yang semula 202kg.

Namun sayangnya, Rahmat belum bisa memecah rekor pada jenis total angkatan. Sebab, rekor total angkatan masih dipegang oleh lifter asal China, yakni Shi Zhi Yong.

Rahmat pun sangat bersyukur dengan pencapaiannya ini. Namun, atlet berusia 24 tahun ini tidak ingin berpuas diri begitu saja. Dia ingin terus meningkatkan rekor yang dimilikinya pada ajang-ajang yang akan dimainkan mendatang.