Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tiga Wakil Indonesia Eksekusi Lawan, Jumpa di 16 Besar BWF Thailand Masters 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |05:19 WIB
Tiga Wakil Indonesia Eksekusi Lawan, Jumpa di 16 Besar BWF Thailand Masters 2024
Saksikan perjuangan Bagas/Fikri di 16 besar Thailand Masters 2024 hanya di Vision+ (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA - Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana awali hari pertama BWF Thailand Masters 2024 dengan keunggulan sempurna atas wakil Kanada, Dong Adam/Nyl Yakura. Bermain di Nimibutr Stadium, Bangkok, pada Selasa (30/1) dengan dua gim selama 26 menit.

Dong/Yakura bermain aman mengawali gim pertama dengan kantongi 3 poin beruntun. Bagas/Fikri mengambil alih permainan 1-3, namun Dong/Yakura peka dengan berusaha menjauh hingga 6-3.

Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri beraksi di Thailand Masters 2024 (Foto: PBSI)

Bagas/Fikri ternyata cepat mengeksekusi setelah tertinggal dan menutup gim pertama dengan 21-11. Masih dengan performa yang sama, Bagas/Fikri melesat cepat di gm kedua dan dengan sigap mengakhiri permainan dengan 21-11.

Ganda putri Indonesia saling menyusul ke 16 besar, Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto libas utusan Amerika Serikat, Annie Xu/Kerry Xu. Duel sengit dengan saling mengejar poin, Lanny/Ribka bermain imbang 5-5, lalu menjauh dengan 9-4.

Perlawanan kuat dari Annie/Kerry berusaha terobos pertahanan Lanny/Ribka namun gagal dengan 7-11. Bermain cepat, Lanny/Ribka segera melaju dengan meyakinkan dengan 21-13. Gim kedua cukup membuat Lanny/Ribka terlena dan bermain kurang dominan.

Annie/Kerry dapatkan kesempatan balas dendam dan unggul 21-18. Lalui gim ketiga membuat Lanny/Ribka tenang dalam ritme yang stabil. Sempat tertekan karena raihan yang tipis, Lanny/Ribka kunci kemenangan dengan 21-12.

Sementara itu, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi berhasil rubuhkan kandang Chang Ching Hui/Yang Ching Tun asal Taiwan. Dengan percaya diri, Ana/Tiwi terus menyerang hingga unggul 11-15 di interval gim pertama.

Nampak tertekan, Chang/Yang tertinggal cukup jauh dan lepaskan keunggulan pada Ana/Tiwi dengan 21-13. Gim kedua masih dipegang oleh Ana/Tiwi dengan agresif mempercepat serangan dan memangkas kemenangan 21-11.

Nantikan pertandingan sengit para perwakilan atlet badminton lainnya di BWF Thailand Masters 2024 yang bisa disaksikan secara langsung melalui Vision+.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/40/2966490/update-ranking-bwf-usai-thailand-masters-2024-beda-nasib-leo-rolly-daniel-marthin-dengan-rehan-naufal-lisa-ayu-Wk4nSOMeVc.jpg
Update Ranking BWF Usai Thailand Masters 2024: Beda Nasib Leo Rolly/Daniel Marthin dengan Rehan Naufal/Lisa Ayu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/40/2966432/reaksi-rionny-mainaky-usai-tak-ada-pebulu-tangkis-indonesia-yang-tembus-final-thailand-masters-2024-bukan-berarti-gagal-a6W9r5P3C8.jpg
Reaksi Rionny Mainaky Usai Tak Ada Pebulu Tangkis Indonesia yang Tembus Final Thailand Masters 2024: Bukan Berarti Gagal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/04/40/2965372/gagal-ke-final-thailand-masters-2024-febriana-dwipuji-amallia-cahaya-beberkan-penyebabnya-P109IMtZ5L.jpg
Gagal ke Final Thailand Masters 2024, Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Beberkan Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/04/40/2965413/hasil-lengkap-final-thailand-masters-2024-tuan-rumah-borong-2-gelar-aya-ohori-juara-bj9UocABXi.jpg
Hasil Lengkap Final Thailand Masters 2024: Tuan Rumah Borong 2 Gelar, Aya Ohori Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/40/2965078/thailand-masters-2024-tersingkir-di-semifinal-rehan-lisa-belajar-banyak-dari-ganda-tuan-rumah-VnCBcXFVbh.jpg
Thailand Masters 2024: Tersingkir di Semifinal, Rehan/Lisa Belajar Banyak dari Ganda Tuan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/40/2965081/gagal-ke-final-thailand-masters-2024-bagas-fikri-akui-tak-bisa-keluar-dari-tekanan-pasangan-china-D2jqFyoMYR.jpg
Gagal ke Final Thailand Masters 2024, Bagas/Fikri Akui Tak Bisa Keluar dari Tekanan Pasangan China
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement