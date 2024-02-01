Tiga Wakil Indonesia Eksekusi Lawan, Jumpa di 16 Besar BWF Thailand Masters 2024

Saksikan perjuangan Bagas/Fikri di 16 besar Thailand Masters 2024 hanya di Vision+ (Foto: Vision+)

JAKARTA - Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana awali hari pertama BWF Thailand Masters 2024 dengan keunggulan sempurna atas wakil Kanada, Dong Adam/Nyl Yakura. Bermain di Nimibutr Stadium, Bangkok, pada Selasa (30/1) dengan dua gim selama 26 menit.

Dong/Yakura bermain aman mengawali gim pertama dengan kantongi 3 poin beruntun. Bagas/Fikri mengambil alih permainan 1-3, namun Dong/Yakura peka dengan berusaha menjauh hingga 6-3.

Bagas/Fikri ternyata cepat mengeksekusi setelah tertinggal dan menutup gim pertama dengan 21-11. Masih dengan performa yang sama, Bagas/Fikri melesat cepat di gm kedua dan dengan sigap mengakhiri permainan dengan 21-11.

Ganda putri Indonesia saling menyusul ke 16 besar, Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto libas utusan Amerika Serikat, Annie Xu/Kerry Xu. Duel sengit dengan saling mengejar poin, Lanny/Ribka bermain imbang 5-5, lalu menjauh dengan 9-4.

Perlawanan kuat dari Annie/Kerry berusaha terobos pertahanan Lanny/Ribka namun gagal dengan 7-11. Bermain cepat, Lanny/Ribka segera melaju dengan meyakinkan dengan 21-13. Gim kedua cukup membuat Lanny/Ribka terlena dan bermain kurang dominan.

Annie/Kerry dapatkan kesempatan balas dendam dan unggul 21-18. Lalui gim ketiga membuat Lanny/Ribka tenang dalam ritme yang stabil. Sempat tertekan karena raihan yang tipis, Lanny/Ribka kunci kemenangan dengan 21-12.

Sementara itu, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi berhasil rubuhkan kandang Chang Ching Hui/Yang Ching Tun asal Taiwan. Dengan percaya diri, Ana/Tiwi terus menyerang hingga unggul 11-15 di interval gim pertama.

Nampak tertekan, Chang/Yang tertinggal cukup jauh dan lepaskan keunggulan pada Ana/Tiwi dengan 21-13. Gim kedua masih dipegang oleh Ana/Tiwi dengan agresif mempercepat serangan dan memangkas kemenangan 21-11.

Nantikan pertandingan sengit para perwakilan atlet badminton lainnya di BWF Thailand Masters 2024 yang bisa disaksikan secara langsung melalui Vision+.