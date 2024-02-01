Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kalahkan Wakil Denmark di Babak Pertama Thailand Masters 2024, Rehan/Lisa Belajar dari Pertemuan Minggu Lalu

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |03:04 WIB
Kalahkan Wakil Denmark di Babak Pertama Thailand Masters 2024, Rehan/Lisa Belajar dari Pertemuan Minggu Lalu
Rehan/Lisa melaju ke 16 besar Thailand Masters 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

BANGKOK – Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, berhasil kalahkan Jesper Toft/Clara Graversen di babak pertama Thailand Masters 2024. Rehan mengatakan dirinya bersama Lisa sudah mempelajari permainan Toft/Graversen dari pertemuan pada pekan lalu.

Rehan/Lisa tak butuh waktu lama untuk membalaskan dendamnya kepada Toft/Graversen. Pasalnya, di pekan lalu, pasangan ranking 17 dunia ini harus kalah dari utusan Denmark itu di babak perempat final Indonesia Masters 2024.

Kini, Rehan/Lisa kembali bersua di babak 32 besar Thailand Masters 2024. Hasilnya, mereka menang mudah dua gim langsung 21-11 dan 21-8 di Nimibutr Stadium, Bangkok, Rabu (31/1/2024) sore WIB.

Rehan membongkar kunci kemenangannya bersama Lisa. Pemain berusia 23 tahun ini mengungkapkan kalau mereka telah belajar dari pertemuan mereka di Indonesia Masters 2024. Maka dari itu, mereka menjadi lebih siap dan tidak terpancing dengan pola permainan Toft/Graversen.

“Kami sudah belajar dari pertemuan di Indonesia Masters minggu lalu, hari ini kami sudah siap dengan pola permainan yang tepat,” kata Rehan dalam rilis PBSI, Rabu (31/1/2024).

“Kami tidak terpancing untuk masuk ke dalam ritme mereka, kami juga tidak terlalu terburu-buru. Kesabaran dan ketenangan menjadi kunci kemenangan,” sambungnya.

Halaman:
1 2
