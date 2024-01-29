Hasil NBA 2023-2024: Sinar Devin Booker Tak Bisa Selamatkan Phoenix Suns dari Kekalahan

BERIKUT hasil NBA 2023-2024, Senin (29/1/2024) siang WIB. Phoenix Suns menelan kekalahan dari Orlando Magic dan Indiana Pacers raih tiga kemenangan beruntun.

Bertandang ke Kia Center Arena, Phoenix Suns justru dibuat tak berdaya oleh Orlando Magic. Kevin Durant dan kawan-kawan mampu memimpin 56-51 atas Orlando Magic di dua kuarter awal, meski mendapatkan perlawanan ketat.

Meski mendapatkan keunggulan, tetapi Phoenix Suns justru mengalami masalahn di dua kuarter berikutnya dan membuat Orlando Magic mampu membalikan keadaan. Alhasil, Phoenix Suns harus menelan kekalahan telak 98-113 dari Orlando Magic.

Sementara Devin Booker yang tampil apik dengan membuat 44 poin dalam 36 menit, tak mampu membawa Phoenix Suns dari kekalahan. Sedangkan Paolo Banchero menjadi pencetak angka terbanyak untuk Orlando Magic dengan 26 poin dalam 36 menit.

Di pertandingan lainnya, Indiana Pacers sukses meraih kemenangan ketiga secara beruntun. Kepastian tersebut didapatkan, setelah mengalahkan Memphis Grizzlies di Gainbridge Fieldhouse Arena.

Pertandingan berlangsung ketat sejak awal, tetapi Indiana Pacers justru harus tertinggal 51-53 dari Memphis Grizzlies di dua kuarter awal. Tak ingin meraih hasil mengecewakan di kandang sendiri membuat Indiana Pacers dan sukses meraih kemenangan dengan skor 116-110.