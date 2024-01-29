Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil NBA 2023-2024: Sinar Devin Booker Tak Bisa Selamatkan Phoenix Suns dari Kekalahan

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |13:14 WIB
Hasil NBA 2023-2024: Sinar Devin Booker Tak Bisa Selamatkan Phoenix Suns dari Kekalahan
Orlando Magic sukses menamatkan perlawanan Phoenix Suns dalam lanjutan NBA 2023-2024 (Foto: Reuters/Nathan Ray Seebeck)
A
A
A

BERIKUT hasil NBA 2023-2024, Senin (29/1/2024) siang WIB. Phoenix Suns menelan kekalahan dari Orlando Magic dan Indiana Pacers raih tiga kemenangan beruntun.

Bertandang ke Kia Center Arena, Phoenix Suns justru dibuat tak berdaya oleh Orlando Magic. Kevin Durant dan kawan-kawan mampu memimpin 56-51 atas Orlando Magic di dua kuarter awal, meski mendapatkan perlawanan ketat.

Devin Booker beraksi di laga Orlando Magic vs Phoenix Suns (Foto: Reuters/Nathan Ray Seebeck)

Meski mendapatkan keunggulan, tetapi Phoenix Suns justru mengalami masalahn di dua kuarter berikutnya dan membuat Orlando Magic mampu membalikan keadaan. Alhasil, Phoenix Suns harus menelan kekalahan telak 98-113 dari Orlando Magic.

Sementara Devin Booker yang tampil apik dengan membuat 44 poin dalam 36 menit, tak mampu membawa Phoenix Suns dari kekalahan. Sedangkan Paolo Banchero menjadi pencetak angka terbanyak untuk Orlando Magic dengan 26 poin dalam 36 menit.

Di pertandingan lainnya, Indiana Pacers sukses meraih kemenangan ketiga secara beruntun. Kepastian tersebut didapatkan, setelah mengalahkan Memphis Grizzlies di Gainbridge Fieldhouse Arena.

Pertandingan berlangsung ketat sejak awal, tetapi Indiana Pacers justru harus tertinggal 51-53 dari Memphis Grizzlies di dua kuarter awal. Tak ingin meraih hasil mengecewakan di kandang sendiri membuat Indiana Pacers dan sukses meraih kemenangan dengan skor 116-110.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/36/3023359/dallas-mavericks-gagal-juara-nba-2023-2024-begini-reaksi-legawa-kyrie-irving-dan-luca-doncic-VSLP8ziy0z.jpg
Dallas Mavericks Gagal Juara NBA 2023-2024, Begini Reaksi Legawa Kyrie Irving dan Luca Doncic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022838/boston-celtics-juara-jaylen-brown-jadi-mvp-nba-finals-2023-2024-c2AmCWmU95.JPG
Boston Celtics Juara, Jaylen Brown Jadi MVP NBA Finals 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022815/bawa-boston-celtics-juara-musim-2023-2024-al-horford-catatkan-pertandingan-playoff-terbanyak-untuk-gelar-nba-pertama-7IyM59071k.JPG
Bawa Boston Celtics Juara Musim 2023-2024, Al Horford Catatkan Pertandingan Playoff Terbanyak untuk Gelar NBA Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022746/breaking-news-boston-celtics-juaranba-2023-2024-usai-kalahkan-dallas-mavericks-di-game-5-t4bScP5ncK.JPG
Breaking News: Boston Celtics Juara NBA 2023-2024 Usai Kalahkan Dallas Mavericks di Final Game 5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/36/3021909/nba-indonesia-gelar-nobar-gim-keempat-final-nba-2023-2024-bersama-komunitas-pencinta-basket-twsJmWcid3.jpg
NBA Indonesia Gelar Nobar Gim Keempat Final NBA 2023-2024 Bersama Komunitas Pencinta Basket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/36/3021868/hasil-final-nba-2023-2024-dallas-maverick-menang-boston-celtics-tunda-gelar-juara-YZSRvkvIfo.JPG
Hasil Final NBA 2023-2024: Dallas Maverick Menang, Boston Celtics Tunda Gelar Juara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement