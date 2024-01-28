Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Livery Bendera Amerika Serikat Warnai Motor Trackhouse Aprilia di MotoGP 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |03:05 WIB
Livery Bendera Amerika Serikat Warnai Motor Trackhouse Aprilia di MotoGP 2024
Livery tim Trackhouse Aprilia yang diperkuat Raul Hernandez dan Miguel Oliveira di MotoGP 2024 (Foto: Instagram/Trackhouse)
A
A
A

LOS ANGELES – Trackhouse Aprilia telah resmi meluncurkan tim untuk mengarungi MotoGP 2024. Acara peluncuran tersebut berlangsung di Los Angeles, California, Amerika Serikat, pada Jumat (26/1/2024) malam waktu setempat atau Sabtu (27/1/2024) siang WIB.

Dalam peluncuran tersebut, motor RS-GP24 yang akan ditunggangi Miguel Oliveira dan Raul Fernandez juga diperkenalkan untuk kali pertama. Warna bendera khas Amerika Serikat pun sangat kental menghiasi livery motor tim asal Negeri Paman Sam tersebut.

Warna merah-biru yang dikombinasikan dengan warna dasar putih menjadi pilihan livery motor Trackhouse Aprilia untuk mengarungi musim debut mereka di MotoGP 2024. Kemudian, warna hitam terletak di bagian depan fairing motor yang menambah kesan gagah.

Tak ketinggalan aksen bintang-bintang di bagian body motor semakin menonjolkan warna khas bendera Amerika Serikat. Dari situ terlihat bahwa Trackhouse benar-benar ingin menunjukkan bahwa tim dari negara adidaya itu akan memulai kebangkitannya di MotoGP.

Warna senada pun dipilih untuk digunakan di pakaian balap alias wearpack yang dikenakan oleh Oliveira dan Fernandez. Namun, warna putihnya terlihat lebih dominan.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
