Francesco Bagnaia Prediksi Persaingan di MotoGP 2024 Bakal Lebih Seru

TRENTINO – Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia mengatkan MotoGP 2024 akan menjadi musim yang menarik. Sebab, pabrikan lainnya akan mengalami pengingkatan untuk bersaing dalam perebutan gelar juara

Francesco Bagnaia akan mencoba untuk meraih gelar juara MotoGP yang ketiganya secara beruntun. Terlebih, Ducati telah memberikan motor baru yakni Desosideci GP24 yang merupakan versi terbaru dari GP23.

Kendati demikian, Francesco Bagnaia telah menyadari sulitnya persiangan untuk memenangkan MotoGP 2024. Sebab, pabrikan lainnya akan berusaha untuk mematahkan dominasi pembalap asal Italia tersebut.

Peco -sapaan akrab Francesco Bagnaia- mengatakan KTM dan Aprilia akan kembali menjadi pesaing Ducati untuk mempereburkan gelar juara, karena mengalami peningkatan pesae. Selain itu, ia menilai Yamaha dan Honda juga akan membuat kembali bersaing dalam perebutan gelar.

"Saya pikir semua tim (pabrikan) telah membuat langkah maju. KTM tahun lalu telah meningkat pesat, Aprilia juga. Kemudian, Honda dan Yamaha akan membuat langkah maju juga, mereka akan meningkatkan kinerja mereka juga,” kata Francesco Bagnaia dikutip dari Crash, Selasa (23/1/2024).

Francesco Bagnaia pun mengaku sudah tak sabar untuk kembali mengendarai motor di sirkuit. Bahkan, ia menilai MotoGP 2024 akan menarik dan Ducati siap untuk kembali menjadi yang terbaik.