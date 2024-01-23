Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Prediksi Persaingan di MotoGP 2024 Bakal Lebih Seru

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |11:13 WIB
Francesco Bagnaia Prediksi Persaingan di MotoGP 2024 Bakal Lebih Seru
Francesco Bagnaia siap kembali bersaing maksimal di MotoGP 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

TRENTINO – Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia mengatkan MotoGP 2024 akan menjadi musim yang menarik. Sebab, pabrikan lainnya akan mengalami pengingkatan untuk bersaing dalam perebutan gelar juara

Francesco Bagnaia akan mencoba untuk meraih gelar juara MotoGP yang ketiganya secara beruntun. Terlebih, Ducati telah memberikan motor baru yakni Desosideci GP24 yang merupakan versi terbaru dari GP23.

Kendati demikian, Francesco Bagnaia telah menyadari sulitnya persiangan untuk memenangkan MotoGP 2024. Sebab, pabrikan lainnya akan berusaha untuk mematahkan dominasi pembalap asal Italia tersebut.

Peco -sapaan akrab Francesco Bagnaia- mengatakan KTM dan Aprilia akan kembali menjadi pesaing Ducati untuk mempereburkan gelar juara, karena mengalami peningkatan pesae. Selain itu, ia menilai Yamaha dan Honda juga akan membuat kembali bersaing dalam perebutan gelar.

"Saya pikir semua tim (pabrikan) telah membuat langkah maju. KTM tahun lalu telah meningkat pesat, Aprilia juga. Kemudian, Honda dan Yamaha akan membuat langkah maju juga, mereka akan meningkatkan kinerja mereka juga,” kata Francesco Bagnaia dikutip dari Crash, Selasa (23/1/2024).

Francesco Bagnaia pun mengaku sudah tak sabar untuk kembali mengendarai motor di sirkuit. Bahkan, ia menilai MotoGP 2024 akan menarik dan Ducati siap untuk kembali menjadi yang terbaik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement