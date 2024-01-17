Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Balasan Menohok Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan yang Ogah Menyerah Kejar Tiket Olimpiade Paris 2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |03:00 WIB
Balasan Menohok Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan yang Ogah Menyerah Kejar Tiket Olimpiade Paris 2024
Ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. (Foto: PBSI)
A
A
A

PASANGAN ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan beri jawaban menohok bahwa mereka ogah menyerah untuk bisa ikut serta di Olimpiade Paris 2024. Seperti diketahui, gelaran pesta olahraga terbesar di dunia, Olimpiade akan kembali digelar.

Kali ini, Olimpiade akan digelar di Paris, Prancis pada 26 Juli hingga 11 Agustus 2024 dengan terdiri dari berbagai cabang olahraga termasuk bulutangkis.

Indonesia sendiri menginginkan para atlet bulutangkis terbaiknya dapat ikut serta dalam ajang ini. Namun perlu diketahui, para atlet harus melalui proses kualifikasi yang telah berlangsung sejak bulan Mei 2023 lalu hingga menjelang Mei 2024.

Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan menjadi salah satu atlet yang ingin untuk bisa mengikuti olimpiade untuk terakhir kalinya.Sayangnya, langkah mereka untuk lolos kualifikasi tidaklah mudah.

Saat ini, mereka masih duduk di peringkat ke 13 klasemen Road to Paris 2024. Mereka menjadi pasangan ganda putra urutan keempat Indonesia yang ada dalam daftar tersebut. Untuk bisa ikut serta ke Paris, mereka setidaknya harus duduk di peringkat ke delapan.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Caranya, mereka harus melaju sejauh mungkin di setiap turnamen yang mereka ikuti. Dengan demikian, pasangan berjuluk The Daddies ini akan dapat meraih banyak poin untuk mendongkrak posisi mereka di Road to Paris 2024.

Meski begitu, hal itu tidaklah mudah mengingat pasangan ganda putra lain juga menargetkan hal yang sama. Terlebih, mereka masih dalam top performance, tidak seperti The Daddies yang perlahan mulai dimakan usia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
