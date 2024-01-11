Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Tjun Tjun/Johan Wahjudi, Pebulu Tangkis Pertama Indonesia yang Juara Dunia!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |06:35 WIB
Kisah Tjun Tjun/Johan Wahjudi, Pebulu Tangkis Pertama Indonesia yang Juara Dunia!
Tjun Tjun/Johan Wahjudi juara dunia 1977 (Foto: BWF)
KISAH Tjun Tjun/Johan Wahjudi, pebulu tangkis pertama Indonesia yang juara dunia akan menjadi pembahasan kali ini. Pencapaian itu terjadi pada edisi perdana Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 1977 di Malmo, Swedia.

Tjun Tjun/Johan Wahjudi meraih titel setelah mengalahkan ganda putra Indonesia lainnya. Mereka mengalakan pasangan Christian Hadinata/Ade Chandra, dengan skor 15-6, 15-4.

 

Selain emas dan perak, pada edisi pertama Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis, Indonesia juga meraih perunggu melalui tunggal putra Iie Sumirat.

Pasangan ganda putra Tjun Tjun/Johan Wahjudi sendiri memang terbilang cukup disegani saat itu. Sebelum meraih gelar juara dunia, keduanya berhasil membantu Indonesia memenangkan dua Piala Thomas.

Bahkan Tjun Tjun/Johan Wahjudi mampu meraih gelar juara All England empat kali secara beruntun pada 1977, 1978, 1979, 1980. Secara keseluruhan, pasangan ini telah mengoleksi enam gelar All England, sisanya diraih masing-masing pada 1974, 1975, dan 1977.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
