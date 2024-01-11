Luca Marini Gantikan Marc Marquez di MotoGP 2024, Jorge Martin Tergiur Gabung Honda Juga

BOLOGNA – Pembalap Pramac Racing, Jorge Martin, tergiur dengan langkah Luca Marini yang memutuskan gabung Repsol Honda di MotoGP 2024. Dia menilai Honda bisa jadi pilihan bagus untuk melanjutkan kariernya.

Sebagaimana diketahui, Luca Marini memutuskan pindah ke Repsol Honda di MotoGP 2024. Dia direkrut untuk menggantikan Marc Marquez yang pindah ke Gresini Ducati.

Melihat hal ini, Jorge Martin pun menjadi tergiur. Diketahui, pembalap Pramac Ducati itu mengincar kursi di tim pabrikan. Dia pun punya ambisi besar untuk menjadi pembalap tim pabrikan Ducati, Ducati Lenovo.

Namun, Ducati tampak masih belum memiliki rencana untuk mengganti posisi dua pembalapnya di tim pabrikan. Masih ada Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini yang menempati kursi di Ducati Lenovo.