Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Luca Marini Gantikan Marc Marquez di MotoGP 2024, Jorge Martin Tergiur Gabung Honda Juga

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |08:52 WIB
Luca Marini Gantikan Marc Marquez di MotoGP 2024, Jorge Martin Tergiur Gabung Honda Juga
Jorge Martin kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

BOLOGNA – Pembalap Pramac Racing, Jorge Martin, tergiur dengan langkah Luca Marini yang memutuskan gabung Repsol Honda di MotoGP 2024. Dia menilai Honda bisa jadi pilihan bagus untuk melanjutkan kariernya.

Sebagaimana diketahui, Luca Marini memutuskan pindah ke Repsol Honda di MotoGP 2024. Dia direkrut untuk menggantikan Marc Marquez yang pindah ke Gresini Ducati.

Jorge Martin

Melihat hal ini, Jorge Martin pun menjadi tergiur. Diketahui, pembalap Pramac Ducati itu mengincar kursi di tim pabrikan. Dia pun punya ambisi besar untuk menjadi pembalap tim pabrikan Ducati, Ducati Lenovo.

Namun, Ducati tampak masih belum memiliki rencana untuk mengganti posisi dua pembalapnya di tim pabrikan. Masih ada Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini yang menempati kursi di Ducati Lenovo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement