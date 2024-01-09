Periskop 2024: Juara Dunia Baru vs Kekuatan Lama di MotoGP

PERISKOP 2024 Okezone tentang persaingan juara dunia MotoGP 2024 akan dibahas kali ini. Titel bergengsi itu diyakini akan semakin panas pada musim baru ini.

Francesco Bagnaia menjadi protagonis utama MotoGP dalam dua musim terakhir. Pembalap Ducati Lenovo itu sukses merebut titel juara dunia secara beruntun sejak terakhir kali dilakukan Marc Marquez pada 2018-2019.

Namun, tantangan kini ada di Bagnaia. Pembalap asal Italia itu bisa jadi kehilangan motivasi menjadi juara dunia lantaran tidak perlu membuktikan apa-apa lagi. Dia sudah bisa juara dunia pada 2022, lalu mempertahankan titel itu tahun lalu.

Mentalitas Bagnaia akan jadi penentu apakah dirinya masih berambisi merebut titel juara dunia lagi atau tidak. Di sisi lain, persaingan justru akan semakin memanas seiring kepindahan Marquez ke Gresini Racing.

Memang, belum pernah ada pembalap dari tim satelit atau independen yang menjadi juara dunia di era MotoGP. Pembalap terakhir yang melakukannya adalah Valentino Rossi di era 500cc bersama Nastro Azzurro Honda pada 2001.

Marquez juga harus menghadapi rintangan lainnya yakni adaptasi dengan motor Ducati Desmosedici GP23. Sepanjang kariernya, The Baby Alien hanya pernah menggeber motor Honda RC213V. Walau Ducati kini punya motor terbaik dan mudah dikendarai, adaptasi tentu cukup sulit.

Akan tetapi, talenta Marquez tak perlu diragukan lagi. Pembalap berusia 30 tahun itu mampu langsung nyetel pada tes pascamusim di Sirkuit Ricardo Tormo, Cheste, Spanyol, pada 28 November 2023, dengan menempati posisi empat di klasemen catatan waktu.