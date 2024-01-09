Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Periskop 2024: Juara Dunia Baru vs Kekuatan Lama di MotoGP

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |06:15 WIB
Periskop 2024: Juara Dunia Baru vs Kekuatan Lama di MotoGP
Francesco Bagnaia mendapat tantangan baru untuk mempertahankan titel juara dunianya di MotoGP 2024 (Foto: Instagram/@pecco63)
A
A
A

PERISKOP 2024 Okezone tentang persaingan juara dunia MotoGP 2024 akan dibahas kali ini. Titel bergengsi itu diyakini akan semakin panas pada musim baru ini.

Francesco Bagnaia menjadi protagonis utama MotoGP dalam dua musim terakhir. Pembalap Ducati Lenovo itu sukses merebut titel juara dunia secara beruntun sejak terakhir kali dilakukan Marc Marquez pada 2018-2019.

Francesco Bagnaia menggeber motor Ducati Desmosedici GP24 (Foto: Ducati Corse)

Namun, tantangan kini ada di Bagnaia. Pembalap asal Italia itu bisa jadi kehilangan motivasi menjadi juara dunia lantaran tidak perlu membuktikan apa-apa lagi. Dia sudah bisa juara dunia pada 2022, lalu mempertahankan titel itu tahun lalu.

Mentalitas Bagnaia akan jadi penentu apakah dirinya masih berambisi merebut titel juara dunia lagi atau tidak. Di sisi lain, persaingan justru akan semakin memanas seiring kepindahan Marquez ke Gresini Racing.

Memang, belum pernah ada pembalap dari tim satelit atau independen yang menjadi juara dunia di era MotoGP. Pembalap terakhir yang melakukannya adalah Valentino Rossi di era 500cc bersama Nastro Azzurro Honda pada 2001.

Marquez juga harus menghadapi rintangan lainnya yakni adaptasi dengan motor Ducati Desmosedici GP23. Sepanjang kariernya, The Baby Alien hanya pernah menggeber motor Honda RC213V. Walau Ducati kini punya motor terbaik dan mudah dikendarai, adaptasi tentu cukup sulit.

Akan tetapi, talenta Marquez tak perlu diragukan lagi. Pembalap berusia 30 tahun itu mampu langsung nyetel pada tes pascamusim di Sirkuit Ricardo Tormo, Cheste, Spanyol, pada 28 November 2023, dengan menempati posisi empat di klasemen catatan waktu.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement