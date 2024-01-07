Malaysia Open akan Awali Perhelatan Turnamen BWF 2024, Tonton Persaingan Sengit Para Atlet di Vision+

Malaysia Open 2024 bisa disaksikan secara langsung di Vision+ (Foto: ist)

JAKARTA – Turnamen Malaysia Open 2024 kategori Super 1000 akan menjadi turnamen bergengsi pembuka rangkaian BWF di tahun 2024. Sesuai jadwal, pertandingan Malaysia Open 2024 akan dimulai pada Selasa, 9 Januari hingga Minggu, 14 Januari 2024 di Axiata Arena, Bukit Jalil, Malaysia.

Pertandingan diprekdisi akan berjalan sengit. Mengawali tahun 2024, setiap atlet perwakilan bertekad membawa misi kemenangan serta membawa pulang hadiah senilai 1.300.000 dolar Amerika Serikat (USD) atau sekitar Rp20,1 miliar.

Indonesia sendiri akan mengirim 14 wakil yang terdiri dari 2 tunggal putri, 3 tunggal putra, 4 ganda putra, 2 ganda putri, dan 3 ganda campuran.

Hasil undian Malaysia Open 2024 menempatkan perwakilan Indonesia menghadapi rival yang tangguh. Pada putaran pertama, Jonathan Christie akan menghadapi perwakilan India, Srikanth Kidampi yang pernah menduduki peringkat nomor 1 dunia di peringkat BWF pada April 2018.

Selanjutnya, tantangan berat juga menanti perwakilan Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting yang harus menghadapi SU Li Yang yang merupakan perwakilan Taiwan pada pertandingan tunggal putra.

Putri Kusuma Wardani harus melawan Han Yue di pertandingan tunggal putri. Sementara itu, jagoan Indonesia putri, Georgia Mariska Tanjung akan bertanding melawan Natsuki Nidaira, perwakilan dari Jepang.