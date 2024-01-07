Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Malaysia Open akan Awali Perhelatan Turnamen BWF 2024, Tonton Persaingan Sengit Para Atlet di Vision+

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |13:43 WIB
Malaysia Open akan Awali Perhelatan Turnamen BWF 2024, Tonton Persaingan Sengit Para Atlet di Vision+
Malaysia Open 2024 bisa disaksikan secara langsung di Vision+ (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA – Turnamen Malaysia Open 2024 kategori Super 1000 akan menjadi turnamen bergengsi pembuka rangkaian BWF di tahun 2024. Sesuai jadwal, pertandingan Malaysia Open 2024 akan dimulai pada Selasa, 9 Januari hingga Minggu, 14 Januari 2024 di Axiata Arena, Bukit Jalil, Malaysia.

Pertandingan diprekdisi akan berjalan sengit. Mengawali tahun 2024, setiap atlet perwakilan bertekad membawa misi kemenangan serta membawa pulang hadiah senilai 1.300.000 dolar Amerika Serikat (USD) atau sekitar Rp20,1 miliar.

Indonesia sendiri akan mengirim 14 wakil yang terdiri dari 2 tunggal putri, 3 tunggal putra, 4 ganda putra, 2 ganda putri, dan 3 ganda campuran.

Hasil undian Malaysia Open 2024 menempatkan perwakilan Indonesia menghadapi rival yang tangguh. Pada putaran pertama, Jonathan Christie akan menghadapi perwakilan India, Srikanth Kidampi yang pernah menduduki peringkat nomor 1 dunia di peringkat BWF pada April 2018.

Selanjutnya, tantangan berat juga menanti perwakilan Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting yang harus menghadapi SU Li Yang yang merupakan perwakilan Taiwan pada pertandingan tunggal putra.

Putri Kusuma Wardani harus melawan Han Yue di pertandingan tunggal putri. Sementara itu, jagoan Indonesia putri, Georgia Mariska Tanjung akan bertanding melawan Natsuki Nidaira, perwakilan dari Jepang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/40/3102704/jonatan_christie_dan_anthony_sinisuka_ginting-pioC_large.jpg
Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Hari Kedua Malaysia Open 2025: Beda Nasib Jonatan Christie dengan Anthony Ginting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/40/2955181/hasil-bwf-malaysia-open-2024-borong-gelar-wakil-china-kuasai-podium-juara-lQSj9x6VGu.jpeg
Hasil BWF Malaysia Open 2024: Borong Gelar, Wakil China Kuasai Podium Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/40/2954787/berawal-dari-momen-kocak-nyangkut-di-net-anders-antonsen-selebrasi-juara-malaysia-open-2024-penuh-emosional-XTiqoUZvct.jpg
Berawal dari Momen Kocak Nyangkut di Net, Anders Antonsen Selebrasi Juara Malaysia Open 2024 Penuh Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/40/2954642/hasil-lengkap-final-malaysia-open-2024-china-jadi-juara-umum-usai-bawa-2-gelar-yKo4hocFax.jpg
Hasil Lengkap Final Malaysia Open 2024: China Jadi Juara Umum Usai Bawa 2 Gelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/40/2954412/jadwal-final-malaysia-open-2024-anders-antonsen-lanjutkan-dominasi-viktor-axelsen-A66fkTQRIl.jpg
Jadwal Final Malaysia Open 2024: Anders Antonsen Lanjutkan Dominasi Viktor Axelsen?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/13/40/2954231/tembus-final-malaysia-open-2024-an-se-young-ngaku-kondisinya-belum-100-IfPidN4EMI.jpg
Tembus Final Malaysia Open 2024, An Se-young Ngaku Kondisinya Belum 100%
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement