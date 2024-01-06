Floyd Mayweather Jr Ungkap 3 Petinju Terbaik saat Ini, Tidak Ada Tyson Fury dan Oleksandr Usyk!

MICHIGAN – Mantan juara dunia tinju kelas ringan, Floyd Mayweather Jr, ternyata terus memantau dunia tinju meski sudah tak aktif terlibat di olahraga tersebut. Ia bahkan kini sudah memiliki tiga petinju jagoan, yakni Canelo Alvarez, Ryan Garcia, dan Gervonta Davis.

“Dia memilih Canelo Alvarez, Ryan Garcia, dan Gervonta Davis sebagai yang terbaik dari yang terbaik,” tulis laporan yang didapatkan Express, Sabtu (/1/2024).

Tidak ada nama Oleksandr Usyk atau The Gypsy King Tyson Fury dalam daftar yang disebutkan Mayweather. Mantan petinju asal Amerika Serikat itu tampaknya hanya berfokus menilai petinju terbaik di kelasnya saja.

Garcia, Alvarez, dan Davis diketahui merupakan tiga petinju yang bersaing di kelas ringan. Garcia adalah petinju termuda diantara tiga nama tersebut. Petinju Amerika Serikat itu diketahui telah bertarung sebanyak 25 kali, dan hanya menelan satu kekalahan.

Satu kekalahan itu berasal dari Gervonta Davis, yang juga masuk dalam daftar Mayweather. Davis sendiri juga merupakan salah satu petinju kelas ringan terbaik dengan rekor 29 kemenangan tanpa kekalahan.

Dari 29 pertarungan itu, Davis memenangkan 27 diantaranya dengan KO. Dia juga pernah mencicipi gelar WBA Super Light. Sementara, Saul ‘Canelo’ Alvarez tidak diragukan lagi sebagai petinju kelas ringan terbaik saat ini.