Ingin Motivasi Atlet Tanah Air, Ratu Tenis Meja Indonesia Hibahkan Tongkat Obor Olimpiade Atlanta 1996 kepada KOI

JAKARTA – Hal mulia baru saja dilakukan ratu tenis meja Indonesia, Rossy Pratiwi Dipoyanti kepada dunia olahraga Tanah Air. Sebab ia menghibahkan tongkat obor Olimpiade Atlanta 1996 miliknya kepada Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

Ya, Rossy memberikan tempat obor yang digunakannya saat membawa obor Olimpiade Atlanta 1996 di Amerika Serikat kepada KOI pada Jumat (5/1/2023). Dia langsung datang ke kantor KOI di Senayan, Jakarta, sembari menghadiri konferensi pers pengumuman Ketua Kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024.

Secara langsung, wanita yang kini berusia 51 tahun itu memberikannya kepada Ketua Umum KOI, Raja Sapta Oktohari. Okto -sapaan Raja Sapta- pun menerimanya dengan tangan terbuka dan penuh kebanggaan.

Rossy pun mengungkapkan dirinya menghibahkan tongkat obor Olimpiade miliknya kepada KOI agar bisa melecut semangat atlet-atlet Indonesia saat ini. Dia berharap mereka akan lebih bersemangat untuk mengejar mimpi hingga ke ajang empat tahunan itu yang tak semua atlet bisa mencapainya.

“Karena menurut Rossy memang ini yang paling pas, karena bisa memotivasi ke atlet-tlet lain. Selain itu juga karena kalau di rumah, kan, hanya Rossy saja yang melihat dan menikmati, kalau ini, kan, dititipin ke KOI itu mungkin bisa memotivasi atlet-atlet lain untuk ikut Olimpiade karena Olimpiade sendiri itu kan sulit,” kata Rossy kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Jumat (5/1/2023).

“Karena enggak sembarangan gitu lho untuk bisa lolos ke Olimpiade, ada tahapan-tahapannya gitu lho, memang tidak bisa dibeli apapun, hanya bisa dibeli dengan keringat dan latihan,” tambahnya.