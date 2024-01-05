Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Ingin Motivasi Atlet Tanah Air, Ratu Tenis Meja Indonesia Hibahkan Tongkat Obor Olimpiade Atlanta 1996 kepada KOI

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |22:40 WIB
Ingin Motivasi Atlet Tanah Air, Ratu Tenis Meja Indonesia Hibahkan Tongkat Obor Olimpiade Atlanta 1996 kepada KOI
Ratu Tenis Meja Indonesia, Rossy Pratiwi hibahkan tongkat obor Olimpiade Atlanta 1996 kepada KOI. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Hal mulia baru saja dilakukan ratu tenis meja Indonesia, Rossy Pratiwi Dipoyanti kepada dunia olahraga Tanah Air. Sebab ia menghibahkan tongkat obor Olimpiade Atlanta 1996 miliknya kepada Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

Ya, Rossy memberikan tempat obor yang digunakannya saat membawa obor Olimpiade Atlanta 1996 di Amerika Serikat kepada KOI pada Jumat (5/1/2023). Dia langsung datang ke kantor KOI di Senayan, Jakarta, sembari menghadiri konferensi pers pengumuman Ketua Kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024.

Secara langsung, wanita yang kini berusia 51 tahun itu memberikannya kepada Ketua Umum KOI, Raja Sapta Oktohari. Okto -sapaan Raja Sapta- pun menerimanya dengan tangan terbuka dan penuh kebanggaan.

Rossy pun mengungkapkan dirinya menghibahkan tongkat obor Olimpiade miliknya kepada KOI agar bisa melecut semangat atlet-atlet Indonesia saat ini. Dia berharap mereka akan lebih bersemangat untuk mengejar mimpi hingga ke ajang empat tahunan itu yang tak semua atlet bisa mencapainya.

Ratu Tenis Meja Indonesia, Rossy Pratiwi

“Karena menurut Rossy memang ini yang paling pas, karena bisa memotivasi ke atlet-tlet lain. Selain itu juga karena kalau di rumah, kan, hanya Rossy saja yang melihat dan menikmati, kalau ini, kan, dititipin ke KOI itu mungkin bisa memotivasi atlet-atlet lain untuk ikut Olimpiade karena Olimpiade sendiri itu kan sulit,” kata Rossy kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Jumat (5/1/2023).

“Karena enggak sembarangan gitu lho untuk bisa lolos ke Olimpiade, ada tahapan-tahapannya gitu lho, memang tidak bisa dibeli apapun, hanya bisa dibeli dengan keringat dan latihan,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/43/3176477/erick_thohir-M6Rv_large.jpg
Tegas! Menpora Erick Thohir Siap Hadapi Gugatan Federasi Senam Israel ke CAS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/43/3176070/indonesia_memiliki_banyak_atlet_sepak_takraw_berkualitas-WuFr_large.jpg
Hasilkan Banyak Atlet Sepak Takraw, Calon Ketum PB PSTI 2025-2029 Berasal dari Riau?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/43/3175982/erick_thohir-LgJy_large.jpg
Tolak Kehadiran Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025, Menpora Erick Thohir Apresiasi Sikap NOC dan FGI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175925/rcti_mendukung_penuh_garuda_fight_championship-4zuh_large.jpeg
RCTI+ Dukung Penuh Penuh Garuda Fight Championship, Siap Kolaborasi Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/43/3175469/sea_games_2025-bkKH_large.jpg
Tatap SEA Games 2025, CdM Optimistis Senam dan Gulat Sumbang Banyak Medali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/43/3175222/rizki_juniansyah-5RO9_large.jpg
Rizki Juniansyah Raih 2 Emas dan Pecahkan Rekor Dunia di Kejuaraan IWF 2025, Menpora Erick Thohir Beri Apresiasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement